Hartstichting en Hersenstichting zetten in op grootschalig onderzoek voor snellere en betere behandeling van beroerte

Ieder jaar worden in Nederland ongeveer 40.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een beroerte. Ongeveer de helft van de patiënten met een beroerte blijft ernstig gehandicapt of overlijdt. De komende jaren zal het aantal mensen dat wordt getroffen door een beroerte explosief toenemen naar ruim 600.000 mensen. Voor de Hartstichting en de Hersenstichting een onacceptabele ontwikkeling. Daarom maken deze gezondheidsfondsen een grootschalig onderzoek mogelijk om de kans op een goed herstel na een herseninfarct, hersenvliesbloeding of hersenbloeding te vergroten.

Bij de behandeling van een beroerte telt elke seconde omdat hersenweefsel afsterft als het geen zuurstof krijgt. Het lukt specialisten steeds beter om een beroerte te behandelen, toch is er nog duidelijk ruimte voor verbetering – zo weten we nog niet precies wie baat heeft bij welke behandeling en zijn de behandelopties bij hersenbloedingen relatief beperkt. Ook blijven revalidatie, chronische zorg en aandacht voor mensen die een beroerte gehad hebben, van groot belang voor zo goed mogelijk herstel van hersenfuncties en kwaliteit van leven.

Sneller behandelen



Een van de belangrijkste doelen van dit nieuwe onderzoek waarbij een groot aantal zorginstellingen is betrokken, is de tijd tussen het ontstaan van een beroerte en de behandeling aanzienlijk te verkorten. Dat begint al in de ambulance waar momenteel de oorzaak van een beroerte niet goed is vast te stellen. Door inzet van nieuwe technologie is het mogelijk om al in de ambulance de juiste diagnose te stellen om vervolgens de patiënt direct naar het meest geschikte behandelziekenhuis te vervoeren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een slimme badmuts die is uitgerust met elektroden waarmee bij patiënten al in de ambulance een diagnose gesteld kan worden als er vermoeden is van een beroerte.

Blijven behandelen



Ook na de acute behandeling van een beroerte blijft er zorg en aandacht nodig voor de mensen die het overleven. Eerdere studies vanuit dit consortium waarbij radiologen, neurologen en neurochirurgen nauw samenwerkten, hebben al geleid tot verbeteringen van acute behandelingen na een beroerte. In deze vervolgfase sluiten ook revalidatieartsen aan.

Het is voor het eerst in Nederland dat al deze disciplines samenwerken op het gebied van beroerte. Het doel is om de verschillende typen zorg naadloos in elkaar over te laten gaan, zodat ook problemen die later in het leven opspelen aangepakt kunnen worden. In het onderzoek zal een grote groep patiënten langdurig worden gevolgd. De veronderstelling is dat hoe beter in een vroeg stadium zicht is op het verloop en de mate van herstel, hoe beter hierop kan worden ingespeeld door de juiste zorg voor de juiste patiënt op de juiste tijd en plek.

Ruim 6000 patiënten met beroerte



Daarnaast gaan zes grote klinische studies van start waarin één of meer nieuwe behandelingen worden getest. In totaal zullen ruim 6000 patiënten aan het onderzoek deelnemen. De verschillende onderzoekers zijn ondergebracht in een consortium dat de Hartstichting en Hersenstichting met 4 miljoen euro gaan financieren. Het consortium staat onder leiding van hoogleraar Neuroradiologie prof. dr. Aad van der Lugt, Erasmus MC Rotterdam en hoogleraar acute neurologie prof. dr. Yvo Roos van Amsterdam UMC.

Onderzoek naar de acute behandeling van beroertes is één van de topprioriteiten van de Hartstichting. Veel mensen met een beroerte komen te laat in het ziekenhuis. De inzet van Hartstichting en Hersenstichting is ervoor te zorgen dat patiënten op tijd de juiste behandeling krijgen.

“Zoals iedereen weet of kan bedenken zijn ons hart, bloedvaten en hersenen sterk met elkaar verbonden”, zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. “Ik ben daarom buitengewoon verheugd dat we dit belangrijke onderzoek waarin veel partijen samenwerken samen met de Hersenstichting hebben kunnen opzetten. Niets doen is geen optie, we moeten het tij keren zodat de kwaliteit van leven voor deze patiënten verbetert.”

Voor de Hersenstichting is het minimaliseren van de ziektelast voor iedereen die met de gevolgen van een beroerte moet leven van groot belang. Kwaliteit van leven en blijven meedoen in de maatschappij staan hoog op de agenda. Dankzij de samenwerking tussen de Hersenstichting en de Hartstichting houdt de zorg voor mensen die een beroerte hebben gehad niet op na de acute behandeling. “Doordat de Hersenstichting en de Hartstichting de handen ineenslaan, maken we de unieke samenwerking tussen de acute zorg en de chronische zorg mogelijk”, aldus Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting. “Zo hopen we de ‘kloof’ tussen deze twee vakgebieden te dichten en het gehele zorgproces meer als één geheel te laten voelen voor de patiënt.”

Over de Hartstichting



Iedereen een gezond hart voor en nu en later, dat is de missie van de Hartstichting. Daarom investeren we al bijna 60 jaar in onderzoek en innovatie op het gebied van preventie en zorg. Hierdoor kunnen we hartproblemen eerder opsporen, beter behandelen en sneller hulp bieden als iedere minuut telt. Zo voorkomen we samen dat mensen hartpatiënt worden of onnodig (over)lijden aan een hartziekte. Met een gezond hart haal je meer uit het leven. Meer informatie? Kijk op www.hartstichting.nl

Over de Hersenstichting



Meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet het leven van de patiënt en haar naasten volledig op z’n kop. Fysiek, mentaal en sociaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Al meer dan 30 jaar leggen we verbanden tussen verschillende soorten hersenaandoeningen. Zo vinden we steeds meer oplossingen om de hersenen gezond te houden, beter te behandelen en mensen met een hersenaandoening te helpen mee te doen in de maatschappij. Kijk voor meer informatie op: www.hersenstichting.nl

Over de samenwerking



Het nieuwe consortium maakt deel uit van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). In de DCVA hebben 22 onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. Naast de Hartstichting en Hersenstichting zijn ook ZonMw en Health~Holland betrokken bij de financiering.

Deze grootschalige studie is een vervolg op eerder onderzoek waaruit bleek dat patiënten beter en sneller herstellen als een afgesloten bloedvat snel wordt opengemaakt. Patiënten hebben hierdoor minder hersenschade, minder neurologische klachten en functioneren beter in het dagelijks leven. Dit leidde tot een nieuwe behandeling die inmiddels steeds vaker wereldwijd wordt toegepast.