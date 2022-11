SDW symposium LVB/LVB+

Op 5 december 2022 organiseert SDW voor de tweede keer een symposium over de LVB/LVB+ (licht verstandelijke beperking) doelgroep. Binnen SDW is er een grote groep cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Deze beperking is niet zichtbaar. Je hebt met deze cliënten een gewoon gesprek, ze hebben een (betaalde) baan, ambities en soms hebben ze ook kinderen. Toch worden we regelmatig verrast door deze mensen, met gedrag dat we als niet wenselijk of moeilijk bestempelen in de maatschappij. Wat vragen zij van medewerkers in de begeleiding en wat vragen ze van SDW als organisatie?

Om antwoord te geven op deze vragen organiseert SDW een symposium. De vorige editie van het succesvolle symposium (juni 2022) was enkel voor SDW medewerkers. Wegens succes wordt het symposium herhaald en zijn deze editie ook netwerk en relaties van SDW uitgenodigd. Ook de pers is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens deze ochtend testen we de kennis over de doelgroep. Ook gaan we het gesprek met elkaar én met cliënten aan. Daarnaast worden bezoekers uitgedaagd de wereld te ervaren vanuit een licht verstandelijke beperking door middel van een VR-bril. Een interactieve ochtend waarbij kennis delen en zelf ervaren het uitgangspunt zijn. Het symposium wordt gehouden bijThe Loods graffiti hall of Fame (Oostelijke Havendijk 13, 4704 AD Roosendaal).





Over SDW



SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Zij willen hun zelfstandigheid en talenten ontwikkelen en de vrijwilligers en professionals van SDW ondersteunen daarbij. Zodat deze kwetsbare burgers kunnen leven zoals zij willen en mee kunnen doen.Heeft u vragen over de ondersteuning van SDW, kijk dan eens op www.sdw.nl of neem contact op met SDW Startpunt: [email protected] of telefoon 088-259 3010.