UvA-eredoctoraten voor psychiater Vikram Patel en informaticus Christopher Manning

De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent een eredoctoraat toe aan de Indiase psychiater en wetenschapper op het gebied van mentaal welzijn Vikram Patel en aan de Australische informaticus en expert op het gebied van Kunstmatige Intelligentie Christopher Manning. Prof. dr. Patel ontvangt het eredoctoraat voor zijn uitzonderlijke wetenschappelijke inspanningen op het gebied van internationale gezondheid. Prof. dr. Manning wordt onderscheiden voor zijn baanbrekende onderzoeksbijdragen op het terrein van Natural Language Processing (NLP). De eredoctoraten worden uitgereikt tijdens de Dies Natalis van de UvA op maandag 9 januari 2023.

Vikram Patel

Vikram Patel is hoogleraar Global Health aan de Harvard Medical School. Patel is een befaamd psychiater en wetenschapper op het gebied van mentaal welzijn. Zijn werk richt zich op de last van mentale gezondheidsproblemen, hun verband met sociale economische achterstand, en gebruik van psychologische interventies voor de behandeling van veel voorkomende mentale aandoeningen zoals depressie. Zijn onderzoek is gepubliceerd in talloze gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. Hij is ook medeoprichter van Sangath, een gemeenschapsgerichte Indiase non-profitorganisatie. Deze non-profit is gewijd aan onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen, de gezondheid van adolescenten en geestelijke gezondheid.

Naast het onderzoek naar mentale gezondheid bestrijkt het werk van Prof. dr. Patel een breed scala aan onderwerpen en disciplines, waaronder, epidemiologie, geneeskunde, psychologie, neurologische aandoeningen, niet-overdraagbare ziekten, volksgezondheid, drugsmisbruik, economische evaluatie en implementatievraagstukken. Zijn onderzoek is van invloed op beleid en op laagdrempelige psychologische interventies die wereldwijd worden gebruikt. Ook heeft Patel als lid van verschillende commissies in de regering van India een sleutelrol gespeeld in India’s eerste beleidsprogramma voor geestelijke gezondheid en het ontwerp van het National Mental Health Program (2012-2017), maar ook in diverse commissies van de World Health Organisation (WHO).

‘Daarnaast heeft Prof. dr. Patel een groot deel van zijn carrière besteed aan het onderzoek naar het effect van laagdrempelige psychologische interventies voor mensen in lage en middeninkomenslanden en de implementatie van effectieve interventies. Daarnaast heeft hij grote invloed op beleidsnivo en wist hij het belang van wereldwijde mentale gezondheid te benadrukken,’ vertellen erepromotoren Claudi Bockting en Reinout Wiers, ‘We zijn blij met de toekenning van dit eredoctoraat, dat bijdraagt aan het prioriteren van mentale gezondheid wereldwijd en de bijdrage van het Centre for Urban Mental Health van de UvA.’

Erepromotoren zijn prof. dr. Claudi Bockting, hoogleraar Klinische Psychologie in de Psychiatrie (Amsterdam UMC, Faculteit der Geneeskunde) en prof. dr. Reinout Wiers, hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Vikram Patel. Foto: Vikram Patel Christopher Manning. Foto: Stanford

Christopher Manning

Christopher Manning is hoogleraar computerwetenschappen en taalkunde aan de universiteit van Stanford. Daarnaast is hij een sleutelfiguur in het onderzoek naar natuurlijke taalverwerking door computers, beter bekend als Natural Language Processing (NLP). Enkele van zijn meest invloedrijke bijdragen zijn de ontwikkeling van een innovatieve technologie voor natuurlijke taalparsing in de vroege jaren 2000 en de GloVe-methode voor woordinbedding, een techniek om tekst om te zetten in getallen om de taal van de mens te begrijpen. Sinds begin 2010 is zijn groep wereldleider in de revolutionaire ontwikkelingen van Deep Learning voor NLP.

Met 183.000 citaties is hij ’s werelds meest geciteerde onderzoeker op het gebied van natuurlijke taalverwerking. Daarnaast is hij een belangrijke internationale speler in het onderwijs over NLP, door zijn studieboeken en cursussen aan Stanford. Hij heeft verder ook bijgedragen aan de taalkundige theorie, bijvoorbeeld monografieën over ergativiteit en complexe predicaten.

‘We zien dat deze toekenning van belang is voor onderzoekers vanuit meerdere disciplines: niet alleen in de informatica en kunstmatige intelligentie, maar ook in de richting van de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en rechten. Mannings werk is technisch zeer geavanceerd en heeft een diepgaande maatschappelijke impact. Denk bijvoorbeeld aan de verwerking van juridische teksten.’ aldus erepromotoren Max Welling en Khalil Sima’an.

Erepromotoren zijn prof. dr. Max Welling, hoogleraar Machine Learning en prof. dr. Khalil Sima’an, hoogleraar Computational Linguistics aan de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica.

Bron: UvA