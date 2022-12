Minister Kuipers opent kinder MRI OK UMC Utrecht en Màxima

Tijdens een feestelijke opening door minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de intra-operatieve MRIoperatiekamer in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) officieel in gebruik genomen. De IO MRI-OK is een samenwerking tussen het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Het UMC Utrecht is het enige ziekenhuis in Nederland met deze combinatie van MRI en OK, die vooral gebruikt zal worden voor het opereren van hersentumoren bij kinderen.

De minister bouwde samen met kinderen uit het Máxima en het WKZ een blokkentoren in de operatiekamer en via een startknop openden zij de deuren naar de aangrenzende MRI. Minister Kuipers: “Heel bijzonder dat deze voorziening nu ook voor patiëntjes in Nederland beschikbaar is. Een unieke ok voor een uniek centrum.” Hiermee is de IO MRI-OK vandaag officieel geopend.

Nauwkeuriger opereren

Wereldwijd zijn er slechts enkele plekken met een soortgelijke combinatie van MRI met OK. Een MRI op de operatiekamer biedt de mogelijkheid om tijdens de neurochirurgische operatie nieuwe MRI-scans van het operatiegebied te maken, die een exacte weergave van de actuele anatomische verhoudingen geven. Hiermee geeft de IO MRI informatie over de grootte van de nog resterende tumor en de verhoudingen tot het gezonde omringende hersenweefsel. De neurochirurg kan zo veiliger en nauwkeuriger meer tumorweefsel verwijderen. Hierdoor kunnen complicaties en re-operaties voorkomen worden en verbetert het eindresultaat van de operatie. Het Prinses Máxima Centrum maakt voor alle operaties gebruik van het OK-complex in het WKZ waar chirurgen en OK-personeel intensief samenwerken.

Vanaf begin 2021 is het terrein, bij het OK-complex vlak onder de brug die het Maxima met het WKZ verbindt, bouwrijp gemaakt. Tussen 2 bouwblokken van het WKZ-gebouw is een nieuw gebouw voor de IO-MRI OK gemaakt. De magneet van de MRI-scan weegt 6300 kilo en is eerder met behulp van een grote kraan door een gat in de gevel van het ziekenhuis naar binnen geschoven.

Multidisciplinair

Margriet Schneider, voorzitter Raad van Bestuur van het UMC Utrecht: ‘Met de opening van de intra-operatieve MRI-OK laten we zien hoe het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum samen bouwen aan de toekomst, met de nieuwste technologieën voor de beste patiëntenzorg voor kinderen en hun ouders. Volgend jaar zullen we al zo’n 100 patiënten uit heel Nederland kunnen opereren op de MRI-OK. Operaties op de IO MRI-OK worden altijd uitgevoerd in multidisciplinair verband en vormen daarmee geweldig teamwork tussen beide kinderziekenhuizen.’

Hoger niveau

Gita Gallé, raad van bestuur Prinses Máxima Centrum: ‘De IO MRI-OK is uniek in Nederland en een aanwinst voor kinderen met hersentumoren. Het bouwproces was een uitdaging en de inrichting is een technologisch hoogstandje. Het nieuwe gebouw voor de IO MRI-OK is tussen twee ‘bouwblokken’ van het WKZ-gebouw gepositioneerd. Onze (neuro)chirurgen opereren in deze OK-faciliteit en werken nauw samen met de OK-teams van het UMCU. Via een brug zijn het WKZ en het Máxima aan elkaar verbonden, de brug staat symbool voor deze samenwerking.’

Samenwerking

Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum werken al sinds 2014 intensief samen in de dagelijkse zorg voor de kinderen met kanker en in verschillende onderzoeksprogramma’s. Ook bij (neuro)chirurgische ingrepen werken het WKZ, onderdeel van UMC Utrecht, en de specialisten uit het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie nauw samen om de landelijk geconcentreerde zorg voor kinderen met kanker, zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Bron: UMC Utrecht