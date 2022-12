‘Artsen’ op snorfiets wijzen op voordelen helmplicht vanaf 1 januari 2023

Voorlichters van TeamAlert reizen in de maand december verkleed als artsen per snorfiets langs meerdere steden in Nederland om snorfietsers attent te maken op de naderende helmplicht, die per 1 januari 2023 ingaat. Uit onderzoek blijkt dat de kans op dodelijk hoofdletsel in het verkeer met 71 procent afneemt als ze een helm dragen. De actie start vandaag bij het Erasmus MC in Rotterdam, waar TeamAlert wordt vergezeld door een team van echte artsen.

Het team van artsen bestaat onder andere uit een traumachirurg, een spoedeisende hulp-arts, een kaakchirurg en een neuroloog. Allemaal artsen die vaak te maken krijgen met de gevolgen van ongelukken met snorfietsen. Een deel van de artsen die meedoen, ondertekenden in 2018 de petitie om de invoering van de helmplicht in te voeren voor snorfietsers. Zij wezen in die petitie op de risico’s van hersenletsel bij het ontbreken van een helm.

Minder ongelukken en slachtoffers

In Nederland rijden inmiddels 800.000 snorfietsen. Dat zijn scooters of andere snorfietsen met een blauw kenteken, die niet harder van 25 kilometer per uur mogen rijden. Jaarlijks vallen 30 tot 40 dodelijke slachtoffers en honderden zwaar- en lichtgewonden onder snor- en bromfietsers. Daarom gaat per 1 januari 2023 de helmplicht in voor zowel snorfietsers als passagiers. Doel is om het aantal ongelukken en dodelijke slachtoffers naar beneden te brengen.

Van elektrische scooters tot een oude Puch Maxi

Artsen, Veilig Verkeer Nederland, Veiligheid NL, TeamAlert en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zetten zich in om de risico’s op verkeersongevallen zo laag mogelijk te houden. Jongerenorganisatie TeamAlert, die zich dagelijks bezig houdt met de verkeersveiligheid van jongeren, gaat vanaf vandaag verkleed als arts op pad met een tiental snorfietsen, van scooters tot een oude Puch Maxi, met een helm op natuurlijk. Ze rijden langs universiteiten, markten en stations in diverse steden en gaan met snorfietsrijders in gesprek over de aanstaande helmplicht. Ze wijzen erop hoe kwetsbaar snorfietsers zijn in het verkeer. Het dragen van een helm kan soms lastig aanvoelen, maar daartegenover staat de enorme veiligheidswinst, namelijk de kleinere kans op (dodelijk) hersenletsel. Op hun tour geeft TeamAlert tips over de twee goedgekeurde helmen. Snorfietsers hebben nog een maand de tijd om die te kopen. Wie na 1 januari zonder helm op een snorfiets rijdt, riskeert namelijk een bon van 100 euro.

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat: “Snorfietsrijders lopen relatief een groot risico om hoofdletsel op te lopen door een verkeersongeval. Veel mensen vinden een helm niet lekker zitten, dat snap ik. Maar onderzoek wijst uit dat die helm een enorm verschil kan maken bij ongevallen. Ik wil die extra stap zetten en ernstige ongevallen voorkomen. Daarom: denk aan je hoofd, bescherm jezelf en zet die helm op.”

