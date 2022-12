LUMC start met bevriezen van tumorcellen als nieuwe botkankerbehandeling

“Het wegbranden van tumoren, dat deden we al”, vertelt interventieradioloog Mark Burgmans, “nu kunnen we tumoren in het LUMC ook bevriezen.” De interventieradioloog prikt dan met een dunne naald van buitenaf in de tumor en een speciaal apparaat blaast argongas door de naald waardoor het zo’n 60 graden onder nul kan worden. Hierdoor bevriezen de tumorcellen en sterven ze uiteindelijk af. En de patiënt? Die voelt hier bijna niks van, verzekert Burgmans.

Hitte versus kou

Cryo-ablatie kent meerdere voordelen ten opzichte van hitte ablatie. “Met kou kunnen we gecontroleerder te werk gaan. Hitte is niet te zien op een CT-scan, maar kou wel. Op deze manier kunnen we beter in de gaten houden hoe de ingreep verloopt en verkleinen we de kans op complicaties.” Volgens Burgmans biedt deze techniek vooral uitkomsten voor patiënten die niet geopereerd kunnen worden aan hun bottumor. “We hebben ons arsenaal uitgebreid en kunnen deze patiëntengroep nu beter helpen. Samen met de orthopeden en patiënt bekijken we of de voorkeur uitgaat naar een operatie of ablatie.”

Centrum voor bottumoren

Een tumor in het bot is in 90% van de gevallen goedaardig. Dat betekent dat deze tumoren niet uitzaaien. Een kwaadaardige bottumor (sarcoom) is zeer zeldzaam. Jaarlijks krijgen ongeveer 200 Nederlanders deze vorm van kanker. Als grootste centrum voor bottumoren in Nederland heeft het LUMC meerdere specialisten in huis die zich met dit type tumoren bezighouden. Samen met de patiënt zoeken ze naar de beste behandeling, en cryo-ablatie behoort nu dus ook tot de mogelijkheden.

Op de foto diegenen die betrokken zijn bij de cryo-ablatie in het LUMC, vlnr: Mark Burgmans (interventieradioloog), Carla van Rijswijk (interventieradioloog), Rutger van der Meer (interventieradioloog), Kirsten van Langevelde (radioloog), Demian Broekhuis (orthopedisch chirurg). Foto:LU

