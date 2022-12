Pijn bij het vrijen? Een dilatorset (of vibrator) kan verlichting brengen

Pijn of ongemak tijdens seks is een veelvoorkomend probleem bij vrouwen en kan verschillende oorzaken hebben. Een pijnlijke ervaring kan ervoor zorgen dat we niet langer kunnen genieten van de seks en er zelfs na verloop van tijd geen zin meer in hebben. Als je last hebt van spasmen of spanning in de vagina, of als je seks vermijdt uit angst voor pijn bij vrijen, is het gebruik van een dilator of vibrator een goede optie voor je. We vertellen je er hier alles over.

Oorzaken van pijnlijke seks

Pijn bij vaginale penetratie komt heel vaak voor, niet alleen tijdens de seks, maar ook bijvoorbeeld bij een gynaecologisch onderzoek of zelfs bij het inbrengen van een tampon. De oorzaak hiervan kan vaginisme zijn, waarbij de bekkenbodemspieren (onbewust) samentrekken. Vaginisme heeft vaak zowel een fysieke als een psychische oorzaak. Doordat er pijn wordt ervaren ontstaat er een angst om de volgende keer opnieuw pijn te voelen, waardoor de bekkenbodemspieren onbewust nog meer worden aangespannen, en dit resulteert in een vicieuze cirkel. Een pijnlijke penetratie kan echter ook voorkomen na de bevalling, tijdens de menopauze, of na een geslachtsverandering. Andere mogelijke aandoeningen die zorgen voor pijn tijdens het vrijen zijn lichen sclerosus/planus, vulvodynie en vulvaire vestibulitis. Het goede nieuws is dat er oplossingen zijn, zoals het gebruik van een dilator of vibrator!

Wat is een dilator?

Een dilator is een plastic of siliconen staafje dat speciaal ontworpen is om de vaginale opening te herstellen en/of het vaginale weefsel elastisch te maken of te houden, en de vagina voorzichtig en geleidelijk uit te rekken om de capaciteit ervan te vergroten of de vagina klaar te maken voor comfortabele penetratie. Dilators ook wel pelottes genoemd zijn er in verschillende maten, zodat je van de kleinste naar de grootste kan opbouwen naar gelang je comfortniveau. Ze worden aangeraden door gynaecologen en seksuologen om pijn bij het vrijen te verhelpen, omdat ze geanticipeerde angst verlichten door de verbinding tussen hersenen en lichaam te herconditioneren en de spieren te laten ontspannen. Je kan samen met je arts een plan opstellen om een dilator set of vibrator te gebruiken en zo de pijn bij vaginale penetratie te verhelpen.

Hoe een dilator (of vibrator) gebruiken?

Het is heel belangrijk om het jezelf comfortabel te maken zodat je goed kan ontspannen. Denk bijvoorbeeld aan een warme douche, een fijn muziekje, en een gezellig verlichte kamer met een aangename temperatuur waar je ongestoord de oefeningen kan doen. Als je opgewonden kan raken door te fantaseren of een filmpje te kijken, is dit mooi meegenomen. Het is bovendien noodzakelijk om voldoende glijmiddel te gebruiken, geschikt voor plastic of silicone). Je begint met het inbrengen van de kleinste dilator (of een kleine, smalle vibrator) met schuivende bewegingen. Als dit goed voelt kan je hem 5-10 minuten op zijn plaats houden en vervolgens wat heen en weer bewegen. Zodra je gewend bent aan de maat van de dilator, kan je overgaan naar de volgende maat, en zo ga je verder totdat je de grootste maat zonder pijn kan gebruiken.

Belangrijk om te weten

Het is normaal dat je in het begin enig ongemak ondervindt, maar je mag geen extreme pijn hebben – als dat wel het geval is, moet je een arts raadplegen.

Let op je ademhaling. Blijf bij elke stap steeds rustig in- en uitademen door je buik: terwijl je de dilator inbrengt, maar ook wanneer deze op zijn plaats zit en je hem beweegt, of je bekkenbodemspieren aan- en ontspant.

Ga pas over naar de volgende maat als je je helemaal comfortabel voelt, het is beter om te traag te gaan dan te snel. Zo voorkom je teleurstelling en angst voor pijn.

Vergeet niet dat je de dilator niet volledig hoeft in te brengen, twee vingerkootjes is voldoende om voorbij de bekkenbodemspieren te geraken.

Je kan zoals aangegeven ook een vibrator of verschillende vibrators gebruiken in verschillende maten. De vibraties zorgen voor extra plezier waardoor je makkelijker kan ontspannen.

Gebruik je dilator of vibrator 2 tot 4 keer per week, gedurende minimaal 20 minuten (langer dan 20 minuten mag).

Een goedwerkende bekkenbodem is essentieel voor fijne seks. Als je ouder wordt, worden de bekkenbodemspieren zwakker, net als de andere spieren. Daarom belangrijk: bekkenbodemspieren trainen!

Maak je geen zorgen als het een lange tijd duurt voordat je geen ongemak meer ervaart. Het is heel normaal dat het enkele maanden duurt alvorens je de laatste dilator comfortabel kan gebruiken. Neem je tijd, succes, en… geniet!