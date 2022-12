Makkelijk leesbare slaaptherapie voor iedereen toegankelijk; ‘Had ik dit maar jaren eerder gevolgd!’

Nieuwe trainingsmodule ‘Leer beter slapen’ voor professionals

Een goede nachtrust draagt bij aan een goede gezondheid. Langdurige slapeloosheid heeft een belangrijke negatieve impact op de kwaliteit van leven en het mentale welzijn en verdwijnt vaak niet vanzelf. Voor slechte slapers is cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-i) een effectieve behandeling, maar helaas hebben nog te weinig mensen hier toegang toe. De bestaande protocollen en zelfhulpboeken zijn ook niet voor iedereen begrijpelijk geschreven. Daarom is nu een nieuwe trainingsmodule ‘Leer beter slapen’ ontwikkeld op basis van het zelfhulpboek ‘Slapeloosheid’, waardoor nog meer mensen bereikt kunnen worden voor een goede slaapzorg. Zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn met kennis van cognitieve gedragstherapie kunnen hierdoor beter en sneller adviseren. De trainingsmodule is het resultaat van een unieke samenwerking tussen GGNet en het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. De module is gratis toegankelijk voor professionals en via de websites van GGNet en Kempenhaeghe te downloaden.

Slaaptherapie nu toegankelijk voor iedereen

‘Leer beter slapen’ is een initiatief van Ellen Kersten, verpleegkundig specialist GGZ bij GGNet. Zij vroeg zich af waarom – kijkend naar het grote belang van slaap – er geen passend en begrijpelijk aanbod was voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Ze ontwikkelde daarom een trainingsmodule, gebaseerd op het Hulpboek Slapeloosheid. Beter slapen? Doe-het-zelf! (Verbeek & Klip, 2013), geschreven door somnoloog Ingrid Verbeek van het Centrum voor Slaapgeneeskunde. Samen met Ingrid Verbeek en collega Wilma van Langen van VGGNet heeft Ellen Kersten het hulpboek makkelijk leesbaar gemaakt en voorzien van veel illustraties en kleuren. Nieuw in de trainingsmodule is de bijeenkomst over medicatiegebruik. Met deze trainingsmodule, die te gebruiken is in de eerste- tweede- én derdelijnszorg, krijgen zorgprofessionals een tool in handen waarmee patiënten met insomnieklachten sneller toegang kunnen krijgen tot de beste slaapzorg.

Iedereen verdient goede slaapzorg

Door zorgprofessionals te scholen in CGT-i en materiaal voor patiënten te ontwikkelen, willen de initiatiefnemers de CGT-i behandeling toegankelijker maken voor grotere groepen patiënten, ook voor mensen in de GGZ. Ingrid Verbeek: “Het is onze missie om zoveel mogelijk slechte slapers toegang te geven tot deze behandeling van eerste keuze. De kracht van deze behandeling zit hem in de eenvoud ervan. De behandeling doorbreekt de vicieuze cirkel van slecht slapen en gaat uit van verschillende factoren die een rol spelen bij het ontstaan van acute en langdurige slapeloosheid. Met de nieuwe module bieden we nu ook materiaal aan voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. En door het aanbieden van gratis materiaal kunnen we nog meer mensen bereiken. Want iedereen verdient goede slaapzorg”.

‘Had ik dit maar jaren eerder gevolgd’

Inmiddels hebben de eerste groepstrainingen plaatsgevonden in groepen tussen 6-10 mensen. De reacties zijn positief. Patiënten geven aan blij verrast te zijn met de eenvoud van de training en de resultaten die zijn geboekt. “Had ik dit maar jaren eerder gevolgd”, aldus een van hen.

Bent u professional en wilt u meer informatie over de trainingsmodule? Neem dan contact op met het secretariaat van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe via E [email protected] of T 040 2279400 of het secretariaat GGNet Ambulant Zevenaar, 088-933 1800 of kijk op https://www.kempenhaeghe.nl/nieuws/webinar-goed-slapen-en-uitgerust-wakker-worden-14-december-georganiseerd-door-professionals-van-psv-en-brainportpartners-kempenhaeghe-en-ggze/

Bron: Kempenhaeghe