Duurzaamheidsbeleid Jeroen Bosch Ziekenhuis

“Green Teams zijn de kracht achter de verduurzaming van het JBZ”

Een ziekenhuis moet een duurzame en gezonde omgeving zijn, waar het milieu zo min mogelijk belast wordt en waar maximaal aandacht is voor de gezondheid van patiënten en medewerkers. Maar hoe wordt een ziekenhuis duurzaam en hoe verduurzaamt het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)? Beleidsadviseur milieu en kwaliteit, Lieke Hettema: “Duurzaamheid bereik je samen. Ik ben heel trots om collega’s aan eigen duurzaamheidsinitiatieven te zien werken, passend bij ons nieuwe duurzaamheidsbeleid.”

Lieke werkt sinds 2019 in het JBZ. Sinds haar komst zit verduurzaming in een stroomversnelling. “Als ziekenhuis zijn we goed bezig. Daar ben ik enorm trots op.”, aldus Lieke. “Toen de zorgvraag tijdens corona hoger werd en producten schaarser werden, zijn we gaan kijken hoe we goede zorg kunnen leveren met minder (nieuwe) producten, minder afval en minder negatieve effecten voor het milieu.” Sinds oktober 2022 werkt het JBZ volgens het duurzaamheidsbeleid dat Lieke schreef.

Duurzaamheidsbeleid

‘We doen het samen’. Dat is het uitgangspunt. “We zetten in het JBZ in op drie pijlers: creëren schone omgeving, vergroten circulariteit en versterken gezondheidswelzijn. Op deze manier kan iedereen bijdragen.” En met succes, het JBZ telt momenteel tien Green Teams. Deze teams nemen zelf het initiatief tot duurzaamheidsprojecten op afdelingen. “Duurzaamheid moet vanuit de mensen zelf komen. Onze Green Teams op de OK, IC, Apotheek, Tolbrug, MDL, Radiologie, Gynaecologie, Oogheelkunde, Dialyse en Urologie zitten vol ideeën en gaan hier zelf mee aan de slag.”

“Collega’s worden door het duurzaamheidsbeleid bewust gemaakt van de impact die de zorg heeft op het milieu. Na deze realisatie komen collega’s vaak zelf met ideeën om te verduurzamen.”

Green Team successen

Het Green Team IC heeft gekeken naar het lichtverbruik. Inmiddels zijn lampen in bepaalde gangen om en om uitgezet, waardoor onnodig verbruik is gestopt. Door de vele ramen komt er genoeg licht naar binnen om de gang te verlichten en is het niet nodig om alle lampen te laten branden.

Op de polikliniek Oogheelkunde is bijvoorbeeld uitgezocht of een bepaalde plastic verpakking kleiner kon worden. Voorheen werd er veel lucht mee verpakt; wat zorgt voor meer transport en veel afval. Via de leverancier is de verpakking ondertussen aangepast; zo heeft het Green Team Oogheelkunde ruimte én afval bespaard.

Op de OK staat de luchtbehandeling (regulatie van luchtkwaliteit) sinds deze zomer buiten reguliere gebruikstijden uit op de niet-spoed OK’s. Dit zorgt voor een grote besparing in aardgas- en elektriciteitsverbruik. Indien nodig, is de luchtbehandeling weer snel opgestart. Bovendien zijn we als eerste Brabantse ziekenhuis gestart met de aparte inzameling van polypropyleen doeken (waar operatiesets in verpakt zijn) en plasticverpakkingen op de OK, zodat deze afvalstromen gerecycled kunnen worden. Vanaf half december starten we ook met de inzameling van staplers (hiermee worden hechtingen ín het lichaam aangebracht). Deze staplers worden uit elkaar gehaald en gerecycled. We proberen zo steeds meer afval, dat momenteel niet voorkomen kan worden, te laten recyclen.

Bovendien worden informatiefolders zoveel mogelijk digitaal aangeboden om papierverbruik te verminderen. Vanzelfsprekend is er altijd een papieren folder beschikbaar als dit de voorkeur heeft van de patiënt.

Duurzame toekomst

Ondanks dat haar duurzaamheidsbeleid staat, is Lieke nog niet klaar. “Ik geef presentaties aan specialisten in opleiding (AIOS) en coassistenten over duurzaamheid in de zorg. Zo bereiden we de volgende generatie zorgprofessionals voor op een andere manier van werken. Ook blijf ik samen met collega’s nieuwe projecten oppakken om te verduurzamen.”

Bron: JBZ