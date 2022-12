Succesvolle introductie diabetesteam Ciro

“Het is belangrijk dat we de patiënt als geheel zien, met al zijn aandoeningen.”

Begin dit jaar is Ciro, specialistisch kennis- en behandelcentrum voor o.a. mensen met complex chronisch long- of hartfalen, gestart met een speciaal diabetesteam. Mensen met chronische longziekten hebben vaak comorbiditeiten. Zo komt diabetes bij deze patiëntgroep bovengemiddeld vaak voor. Om deze patiënten optimaal te kunnen behandelen, heeft Ciro de diabetespoli ingericht. Internist Nicole van Loon en Maud Verberne, diabetes verpleegkundige, hebben intussen meer dan 40 patiënten begeleid. En de resultaten liegen er niet om.

Nicole van Loon vertelt: “Ook binnen de groep mensen met een longziekte én diabetes zitten grote verschillen. Zowel als het gaat om de ernst van de ziekte en het medicijngebruik, als om kennis over de ziekte. We zien patiënten die heel goed zijn ingesteld en precies weten wat ze wanneer moeten doen. Maar er zijn ook mensen voor wie dat niet geldt. Intussen hebben we met onze aanpak bij heel wat patiënten winst geboekt: bij sommigen zijn de medicijnen gehalveerd of zelfs gestopt en klachten als hoofdpijn, overmatig zweten of veel hypo’s konden deels verholpen worden. Daarbij blijven mensen door meer kennis en maatwerkadviezen veel beter binnen hun glucose ‘doelbereik’: de ideale waarde voor de betreffende persoon.”

Meten en weten

Maud Verberne heeft onlangs de hbo-opleiding diabetes verpleegkundige afgerond en start binnenkort met de vervolgopleiding Diabeteszorg. Ze is enthousiast: “Dan mag ik ook zelf medicijnen voorschrijven. Dat is wel zo handig. Maar vaak kunnen we met leefstijladviezen ook al veel bereiken. Meer bewegen en andere voedingskeuzes helpen echt, zeker bij diabetes type 2. Daarbij is het belangrijk dat de patiënt weet welke invloed eten en bewegen op het glucosegehalte hebben. Dan weet je ook waar je op moet letten en wat je moet doen. Of je bijvoorbeeld juist wel of niet wat moet eten voor het sporten bijvoorbeeld”. Meten is hierbij belangrijk. Nicole: “We zijn meer nadruk gaan leggen op volledige 4-punts dagcurves. Dat geeft een beter beeld. En bij patiënten met intensieve insulinetherapie met een sensor kunnen we de patiënt en zijn glucosewaardes online opvolgen. Voor patiënten die geen sensor hebben en kampen met ontregelde glucosewaardes, hebben we standaard twee sensoren in huis. Daarmee kunnen we het glucosegehalte twee weken lang voortdurend volgen.”

Volwaardige diabeteszorg

Met de nieuwe aanpak krijgen patiënten van Ciro volwaardige diabeteszorg, passend binnen de transdisciplinaire specialistische behandeling. Compleet met o.a. beoordeling van de nieren en de voeten en aandacht voor gewicht, voeding, medicijngebruik en evt. aanvullende klachten. Maud: “Ik werk ook een dag in de week op de diabetespoli in het Laurentius. Heel leuk en ook fijn om kennis en ervaringen uit te wisselen. Want diabetes is een complexe ziekte met grote impact.”

De toekomst

Op termijn wil het diabetesteam het werk verder uitbreiden. Nicole: “We willen meer aandacht voor onze patiënten in de pre-diabetesfase. Die zien en spreken we nu al wel, maar in de behandeling willen we graag nog een stap verder gaan. Verder willen we de consulten uitbreiden met cardiovasculair risicomanagement. Alles met als doel het beter te doen voor en met de patiënt. Want het is natuurlijk heel erg afhankelijk van iemands situatie en persoonlijke doelen, welke aanpak het meest helpend is. We moeten naar de patiënt in zijn geheel kijken: met al zijn aandoeningen, wensen en omstandigheden.”

Bron: Ciro