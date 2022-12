Medewerkers in zorg en welzijn zijn het meest bevlogen

Hoge bevlogenheid sector onder druk door minste ontwikkelmogelijkheden en waardering

Zorg- en welzijnsmedewerkers zijn vergeleken met medewerkers in andere sectoren het meest bevlogen (rapportcijfer 7,7 versus een 7,4). Zij bruisen meer dan anderen van energie, zijn enthousiaster over hun baan en gaan vaker helemaal op in hun werk. Werkgevers vinden medewerkers ook bevlogen, maar onderschatten de mate van hun bevlogenheid (7,1). Dit constateert PGGM&CO op basis van haar onderzoek uitgevoerd samen met Stichting IZZ.

90% van de medewerkers in zorg en welzijn voelt zich goed toegerust voor het werk. Ook kunnen veel medewerkers goed omgaan met verandering en ervaren zij een fijne werksfeer en samenwerking met het team. Zaken die positief bijdragen aan de bevlogenheid van medewerkers.

Risico

Henriette Davelaar, directeur PGGM&CO: ‘Het is heel mooi dat zorg- en welzijnsmedewerkers enorm bevlogen zijn in hun zo belangrijke werk. Bevlogen medewerkers voelen zich fitter, hebben meer werkplezier en zijn productiever. Dat is super positief, maar bevlogenheid kan ook een risico met zich meebrengen. Medewerkers in zorg en welzijn hebben vaak moeite om hun grenzen te bewaken. In combinatie met hun grootste drijfveer ‘het zorgen voor cliënten/patiënten’ kan dat het risico op uitval vergroten. Zeker gezien de werkdruk en de huidige personeelstekorten. Die vormen -naast het bewaken van grenzen- de grootste belemmering voor het werkplezier. Belangrijk dat medewerkers zich hier van bewust zijn. En dat werkgevers investeren in goed leiderschap.’

Ontwikkeling en waardering

Want daar is volgens Davelaar nog ruimte voor verbetering. Gebrek aan ontwikkelmogelijkheden en waardering vanuit de leidinggevende zetten de bevlogenheid en het werkplezier van medewerkers in zorg en welzijn onder druk. Vergeleken met andere sectoren ervaren zij minder ontwikkelmogelijkheden vanuit hun organisatie. Daarnaast ervaart slechts 67% van de medewerkers waardering van de leidinggevende, tegenover 78% in andere sectoren.

Anouk ten Arve, Programmamanager gezond werken bij Stichting IZZ: ‘Waardering en gehoord voelen dragen sterk bij aan de bevlogenheid van medewerkers. Medewerkers in zorg en welzijn ervaren deze rol van hun leidinggevende minder sterk dan de andere factoren die van invloed zijn op hun bevlogenheid. Het is dus van belang dat leidinggevenden hier oog voor hebben. Toon waardering en sta open voor suggesties van je medewerkers. Daarnaast is het belangrijk dat organisaties blijven investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Omdat dit medewerkers competent houdt en competentie een grote impact heeft op de bevlogenheid.’

Over het onderzoek

PGGM&CO doet ieder kwartaal onderzoek naar fitheid en balans onder zorg- en welzijnsmedewerkers. Onderzoeksbureau Miles Research voert dit onderzoek uit. Deze keer heeft PGGM&CO met Stichting IZZ ook gekeken naar de bevlogenheid van medewerkers en deze vergeleken met andere sectoren. In totaal hebben ruim 1000 zorg- en welzijnsmedewerkers aan het onderzoek meegewerkt. Lees alle resultaten van het onderzoek op https://www.pggmenco.nl/onderzoek.

Over Stichting IZZ

Stichting IZZ heeft ruim 410.000 leden en is opgericht en wordt aangestuurd door werkgevers en werknemers in de zorg. Samen maken we ons sterk voor een gezonde zorgsector en een gezonder Nederland. Als belangenbehartiger van mensen in de zorg wil IZZ de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg verbeteren. Dat doen wij met het Gezond werken in de zorg programma en met de IZZ Zorgverzekering: de eigen zorgverzekering van mensen in de zorg die wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars VGZ en CZ.

Bron: PGGM&CO