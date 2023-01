Mindfulness maakt zwangere vrouw mentaal weerbaarder

In de periode van zwangerschap tot het eerste jaar na de geboorte vinden belangrijke levensgebeurtenissen plaats, met risico op allerlei fysieke en mentale problemen. Vrouwen die mindfulnessvaardigheden kunnen toepassen zijn beter bestand tegen de mogelijke negatieve mentale gevolgen daarvan, zoals stress of angst. Deze vrouwen ervaren minder depressieklachten gedurende de hele zwangerschap. Zij kijken positiever terug op de bevalling en geven vaker en langer borstvoeding. Hoewel mindfulness angst en depressie niet kan wegnemen, kan een (online) mindfulnesscursus tijdens de zwangerschap vrouwen wel mentaal weerbaarder maken, onder andere door zelfcompassie te vergroten en piekeren te verminderen.

Dit blijkt uit promotieonderzoek van Lianne Hulsbosch (Medische en Klinische Psychologie, Tilburg University) naar de mogelijke negatieve gezondheidsuitkomsten tijdens de perinatale periode (zwangerschap en het eerste jaar na de bevalling). Deze problemen kunnen zowel mentaal als fysiek van aard zijn, denk aan stress, angst, depressie, bevallingscomplicaties of problemen met het geven van borstvoeding. Vrouwen met veel psychologische distress klachten (zoals angst en depressie) gedurende de hele zwangerschap hadden bijvoorbeeld ruim 30% minder kans op een natuurlijke bevalling. Vrouwen met meer mindfulnessvaardigheden ervaarden minder depressieklachten gedurende de hele zwangerschap. Bovendien keken zij positiever terug op de bevalling, gaven ze vaker borstvoeding en gingen ze hier langer mee door. Mindfulnessvaardigheden kunnen mogelijk versterkt worden door een (online) mindfulnesscursus tijdens de zwangerschap. Een dergelijke cursus zou ook zelfcompassie kunnen vergroten en piekeren kunnen verminderen en zou zwangere vrouwen dus mentaal weerbaarder kunnen maken.

Het onderzoek van Lianne is onderdeel van de HAPPY studie (Holistic Approach to Pregnancy and the first Postpartum Year) en de Brabant Studie. Beide studies volgden meer dan 2000 vrouwen tijdens de zwangerschap tot het eerste jaar na de bevalling. Uit de resultaten blijkt dat stress een ongecompliceerde bevalling of kraamtijd in de weg kan staan.Dit nieuwe onderzoek laat ook zien dat mindfulnessvaardigheden een belangrijke rol kunnen spelen in de mentale gezondheid van zwangere vrouwen, maar ook in perinatale uitkomsten, zoals de bevalling en borstvoeding.

Lianne Hulsbosch verdedigt haar proefschrift getiteld Biopsychosocial aspects of perinatal mental health op vrijdag 9 december om 13.30 uur in de aula van Tilburg University. Promotor is prof. dr. Victor Pop. Copromotoren zijn dr. Ivan Nyklicek en dr. Eva Potharst. De promotie is tevens te volgen via livestream

Bron: Tilburg University