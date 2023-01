Pathologen VieCuri bekijken weefsels nu zonder microscoop door PACS

Sinds kort werken alle pathologen in VieCuri digitaal. Dankzij een nieuw digitaal systeem komt de microscoop er nagenoeg niet meer aan te pas. Hierdoor kunnen weefsels sneller en nauwkeuriger worden onderzocht.

Pathologen onderzoeken weefsel en cellen van patiënten om daar mogelijke ziektes en afwijkingen in de vinden. Dat gebeurde tot voorheen door een weefselglaasje te bekijken onder de microscoop. Maar dat is nu dus niet meer nodig. Het digitale systeem PACS (Picture Archiving and Communication System) kan namelijk een gescand stuk weefsel op hoge resolutie uitvergroten op een beeldscherm.

Inzoomen



Patholoog Ariënne van Marion is enthousiast: “Het nieuwe systeem genereert mooie overzichten van het weefsel, waarbij je kunt inzoomen om de verschillende deelgebieden te bekijken. Bij de microscoop kies je trapsgewijs voor een andere vergroting, in het PACS zijn alle vergrotingen mogelijk, waardoor je heel geleidelijk kunt inzoomen.”

Andere ziekenhuizen kijken mee met PACS



Daarnaast maakt deze digitalisering het mogelijk tijdens een klinische bespreking of een Multidisciplinair Overleg heel snel een weefselglaasje op het scherm te tonen. Een ander groot voordeel, is dat het veel makkelijker wordt beelden te delen met andere ziekenhuizen. Van Marion: “Nu moet het weefselglaasje in een envelop op de post; straks is het beeld met één druk op de knop bij een collega in een ander ziekenhuis voor consultatie of bij overplaatsing van een patiënt. Dat is een goede ontwikkeling in de samenwerking én het is goed voor de patiënt. We kunnen moeilijke casussen sneller analyseren omdat we gemakkelijk onze collega’s uit andere ziekenhuizen kunnen laten meekijken.”

Regionale samenwerking



Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van het project Digitale Pathologie, waarbij samen met het Laurentius Ziekenhuis Roermond en het MUMC+ in Maastricht de basis is gelegd voor digitale beeldverwerking en uitwisseling in Limburg. Ook Zuyderland gaat hierop aansluiten. Digitale Pathologie Limburg wordt gerealiseerd met het PACS van Sectra.

Bron: VieCuri