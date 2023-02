De werking van CBD olie

In Nederland wordt steeds vaker CBD olie gebruikt. Deze olie zou helpen tegen een veelvoud aan klachten. Bekende voorbeelden zijn: chronische pijn, slaapproblemen en psychoses. Ondanks dat het nog niet volledig wetenschappelijk ondersteunt is, lijkt het er op dat het middel wel degelijk veel voordelige eigenschappen bevat.

In deze blog zullen we je meer informatie geven over CBD olie, de werking hiervan en ..

Wat is CBD olie?

CBD olie wint de laatste tijd erg veel aan populariteit, maar wat is het nou eigenlijk? CBD olie wordt gemaakt door de stof CBD, cannabidiol voluit, op te lossen in een natuurlijke olie. CBD is één van de 120 actieve stoffen die zich in de hennepplant bevindt. Deze stof wordt gewonnen uit de bladeren en de bloemtoppen van de plant en wordt vervolgens opgelost in een olie als olijfolie of zonnebloemolie.

In tegenstelling tot het gros van de bestandsdelen die te vinden zijn in cannabisplanten is CBD niet psychoactief. Dit houdt in dat je er niet stoned van wordt.

De werking van CBD olie

Cannabidiol is een plantaardige stof die lichaamseigen is en ook in cbd olie zit. De gewenste cbd olie werking komt hierdoor. Deze heeft een eigen werking op het zogeheten endocannabinoïde systeem. Dit systeem is relatief recentelijk ontdekt en hierdoor is er nog niet alles over bekend. Wat men wel weet is dat het systeem invloed heeft op belangrijke functies, zoals pijn, evenwicht en eetlust.

Ons lichaam heeft twee receptoren die reageren op cannabinoïden: CB1 en CB2. Het is bekend dat de CB1 receptor voorkomt in het centrale zenuwstelstel. Verder weet men dat deze receptor eetlust, geheugen en de hormoonhuishouding beïnvloed. CB2 receptoren komen in het perifere zenuwstelsel voor. Dit stelsel zorgt dat informatie vanuit de hersenen wordt doorgestuurd naar de spieren en organen en vice versa.

Hoe neem je de olie in?

Het innemen van de olie is zeer eenvoudig. Het zit namelijk in een handig te doseren flesje. Om het in te nemen druppel je één of meer druppels om je tong. Vervolgens laat je de druppel(s) ongeveer één minuut onder je tong liggen. Na de verstreken minuut kun je de olie doorslikken. De olie zal worden opgenomen door je slijmvliezen en in het intercellulaire vocht terechtkomen. Hierdoor kunnen alle nutriënten goed worden opgenomen.

Na het innemen van de olie zul je binnen een paar minuten de eerste effecten merken. Deze effecten zullen dan zo’n twee tot vier uur aanhouden. Hoe lang de effecten aanhouden hebben uiteraard te maken met de dosering van de olie.

De hoeveelheid CBD verschilt per olie. Wanneer je een nieuwe gebruiker bent is het aan te raden om met een minder sterke olie te beginnen. Hierdoor kan je wennen aan de werking van de stof en kijken of het wat voor jou is. Indien je een regelmatige gebruiker bent kun je kiezen voor een olie met een hogere dosering.

De effecten van CBD op de nachtrust

Zoals eerder aangegeven heeft CBD een effect op onze slaap. De stof heeft met name een invloed op de diepslaap en de REM-fase. Tijdens de slaap maak je 5 slaapcycli door. In deze cycli zitten verschillende fases. Deze fases zijn:

De inslaapfase

De sluimerfase

De lichte slaapfase

De diepslaapfase

De REM-fase

Door het gebruik van CBD wordt de diepslaapfase verlengd. Tijdens deze fase ontspant je lichaam en herstel je fysiek. Omdat deze fase verlengd wordt is je lichaam in staat om fysiek meer te herstellen.

In plaats van verlengen, verkort CBD gebruik de REM-slaapfase. Deze fase is verantwoordelijk voor de mentale verwerking. Ook ben je hevig aan het dromen tijdens deze fase en voeg je herinneringen toe aan je lange termijn geheugen.

Om te compenseren voor het tekort aan REM slaap wordt er aangeraden om de olie om de dag te gebruiken. Wanneer je REM slaap niet wordt ingekort haal je namelijk deze slaap namelijk in van de nacht ervoor.

Een alternatief voor olie

Een alternatief voor CBD olie is het nemen van CBD capsules. Voor mensen die de smaak van de olie niet prettig vinden is het een uitkomst. Deze capsules zijn namelijk gemakkelijk in te nemen met een slokje water. Wel is de opname vanuit capsules langzamer dan via olie. Hierdoor laten de gewenste effecten langer op zich wachten. Een voordeel hiervan is dat de dosis gelijkmatiger door het lichaam wordt opgenomen.

Of je nu kiest voor een CBD olie of de capsule vorm, het is aan te raden om met een lage dosering te beginnen. Mocht je dit willen, dan kun je het later eventueel altijd verhogen. We hopen je met deze blog een beter beeld te hebben gegeven van CBD olie en de effecten van het gebruik.