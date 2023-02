Een hybride OK-oplossing bedoeld voor innovatieve zorg

Samen met CHU de Québec in Canada, het toonaangevende gespecialiseerde centrum voor brachytherapie in de regio, hielp Getinge bij het ontwerpen van een hybride OK-oplossing in hun nieuwe, geavanceerde oncologiefaciliteit die de nauwkeurigheid van de behandeling bevordert en een soepele workflow ondersteunt.

Brachytherapie is een precisiegerichte behandeling en kan zeer uitdagend zijn voor zowel patiënten als oncologen. In het geval van behandeling voor prostaatkanker en gynaecologische kanker moet een patiënt bijvoorbeeld tijdens de behandeling (wanneer een katheter met een lange naald wordt ingebracht) stabiel blijven, wat wel vijf uur kan duren.

Martine Lefebvre, coördinator brachytherapie van de afdeling radio-oncologie bij CHU de Québec in Canada, is verheugd over een nieuwe optie die meer stabiliteit en een betere workflow mogelijk maakt bij de behandeling van haar patiënten.

“De grootste uitdaging is het handhaven van de stabiliteit van de patiënt in de verschillende beeldvormingsmodaliteiten”, aldus Martine. “Met ons nieuwe aangepaste PILOT Patient Transfer System en de Magnus operatietafel van Getinge hoeven we de patiënt nooit van de ene tafel naar de andere te verplaatsen. Ze zijn tijdens de hele procedure volledig stabiel, wat de risico’s beperkt, de nauwkeurigheid van onze behandeling waarborgt en zorgt voor een soepele workflow.”

Toen Martine Lefebvre en andere professionele zorgverleners van CHU de Québec voor het eerst contact opnamen met Getinge voor hulp, hadden ze allemaal verschillende behoeften, waaronder anesthesie en radio-oncologie. Martine had alle vrijheid, dus dacht ze aan het ontwerpen van drie hybride operatiekamers (OK’s) die voldeden aan de verschillende behoeften voor brachytherapiebehandelingen. Van het garanderen van de beste patiëntenzorg tot het optimaliseren van de efficiëntie en workflows van het chirurgische team, de hybride oplossing moest voldoen aan alle behoeften van de patiënt en de leden van het chirurgische team.

“Al vanaf het begin gingen we voor PILOT, dat oorspronkelijk was ontworpen voor neurochirurgie met de nadruk op het hoofd”, zei Martine. “We moesten de focus verleggen naar andere delen van het lichaam. Ik deed veel onderzoek en met ondersteuning van Getinge besefte ik dat het met belangrijke aanpassingen en de toevoeging van een nieuw op maat gemaakt beugelaccessoire aan de Magnus operatietafel, mogelijk zou zijn om te ontwerpen wat we nodig hadden.”

Martine bezocht samen met dr. William Foster, radio-oncoloog bij CHU de Québec, een anesthesioloog, een fysicus en een OK-verpleegkundige het Getinge Experience Center in Duitsland om nauwer samen te werken met het Getinge team en mogelijke oplossingen vooraf te testen.

“Als je de plannen op papier ziet, is het vrij moeilijk om je de details voor te stellen”, zei dr. Foster. “Dus het was erg nuttig om er naartoe te gaan, met het team om de tafel te gaan zitten en de technische en praktische problemen in de OK te bespreken. Toen we weer uit Duitsland vertrokken, wisten we dat we op dezelfde golflengte zaten en dat we het project tot een goed einde zouden kunnen brengen.”

Vijf jaar later is de volledig op maat gemaakte hybride OK-oplossing voor de nieuwe, geavanceerde oncologiefaciliteit van CHU de Québec operationeel. Dr. Foster, Martine en de rest van het behandelteam voor brachytherapie ervaren nu al de grote voordelen.

“Naast stabiliteit is een belangrijk probleem bij brachytherapie het plannen van tijd, wat rechtstreeks verband houdt met de beeldvormingsmodaliteiten”, aldus dr. Foster. “Met een snellere workflow kunnen we nu gedurende de behandeling van de patiënt een MRI-scan uitvoeren, die ons dagelijks bijgewerkte beelden geeft. Het zou lastig zijn om dit in onze oude faciliteit te doen omdat de procedure hierdoor zou worden verlengd, maar nu is het zo eenvoudig om de patiënt van de ene naar de andere kamer te verplaatsen dat we onze behandelingsplanning kunnen optimaliseren.”

Het PILOT Transfer System en de aangepaste Magnus operatietafel werden gekoppeld aan verschillende andere producten en oplossingen van Getinge, waaronder het Tegris OK-integratiesysteem, Volista operatielampen en het Moduevo pendelsysteem.

“Voor ons leverde de vruchtbare samenwerking ruimte- en workflowontwerpen op die precies waren afgestemd op de behoeften van ons team en bovendien op de specifieke behoeften van brachytherapiebehandelingen”, aldus Martine.

Bron: Getinge