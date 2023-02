Als onze geest afdwaalt van activiteit, worden onze bewegingen trager en grilliger

Wanneer onze geest afdwaalt wordt de fijne motoriek trager, minder direct en complexer. Hoe dieper we in gedachten dwalen, hoe grilliger onze fijne bewegingen worden en dat wijst op een grotere onthechting van de realiteit. Onze hersensignalen verwerken prikkels uit de externe omgeving dan zwakker en lijken meer op hersengolven die actief zijn tijdens de slaap. De resultaten van het onderzoek bieden mogelijkheden voor applicaties die ons waarschuwen als onze hersens teveel afdwalen terwijl we in actie zijn.Dat toont onderzoek aan van Mariana Dias da Silva-van Riel die promoveert op 8 februari.

Gedurende veel momenten in de dag is onze aandacht afgeleid van de wereld om ons heen en volgen we onze eigen gedachten en gevoelens. Dias da Silva deed onderzoek naar de gevolgen van dwalingen met experimenten in laboratoria en in de setting van een collegezaal. Proefpersonen moesten zowel een stroom aan letters onthouden, als mathematische taken uitvoeren. Een van de methoden om gedrag in kaart te brengen was door middel van het aanklikken van een muis. Als de proefpersonen bezig waren met de online opdracht en afdwaalden, lieten zij de muis vaker doelloos heen en weer bewegen en werden hun bewegingen vertraagd. Ook maakten ze steeds meer fouten.

Applicaties

Dias da Silva onderzocht ook wat er gebeurt als mensen met een monotone routinetaak bezig zijn en hun gedachten dwalen af. Individuen die vaker afdwalen met hun gedachten in het dagelijks leven, meldden nu minder gevarieerde gedachten content tijdens de taak, wat mogelijk betekent dat zij meer geabsorbeerd waren in een enkele gedachtenlijn. Ook mat ze de golfbewegingen van de hersens, deze gaven lagere frequenties aan zoals tijdens slaap.

Toepassingen van het onderzoek zouden kunnen zijn het ontwikkelen van een instrument dat bijvoorbeeld tijdens het autorijden ons waarschuwt als onze gedachten afdwalen. Of wanneer gedachten afdwalen tijdens het studeren, studenten bericht kunnen krijgen dat ze op hun concentratie moeten letten. Dat kan positieve invloed hebben op studieresultaten.

Mariana Dias da Silva-van Riel om 16.30 uur in de aula met livestream.. Titel proefschrift: Grounded or in flight? What our bodies can tell us about the whereabouts of our thoughts?

Bron: Tilburg University