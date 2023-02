De Pijngrens: een podcastserie over de risico’s en het gebruik van zware pijnstillers

In de podcast ‘De Pijngrens’ duiken we samen met experts en ervaringsdeskundigen in de wereld van zware pijnstillers, ook wel opioïden genoemd. Opioïden zijn belangrijke medicijnen, maar niet onomstreden. Het gebruik van opioïden in Nederland neem toe. Daarom de hoogste tijd voor heldere uitleg over de risico’s en het gebruik van deze zware pijnstillers. Wist jij bijvoorbeeld al dat ademhalingsdepressie of vroegtijdig overlijden het gevolg kan zijn van langdurig gebruik? Wat zijn nou precies de gezondheidsrisico’s? Hoe kun je verschillende soorten pijn behandelen? Wanneer werken opioïden wel en niet? Is het gebruik in Nederland net zo problematisch als in de Verenigde Staten? Dit en meer vragen worden in de podcastreeks beantwoord. De eerste aflevering is vanaf vandaag te beluisteren.



Er kleven ernstige gezondheidsrisico’s aan het langdurig gebruik van zware pijnstillers zoals Oxycodon, Morfine en Fentanyl. Toch worden deze middelen de afgelopen jaren steeds vaker voorgeschreven. Oxycodon staat met een toename van bijna 7% op plaats 13 van de geneesmiddelen die het sterkst zijn gestegen in aantal gebruikers in 2021. Volgens Frank Wille, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) is deze ontwikkeling zorgelijk. “Opioïden zijn zeer verslavend en langdurig gebruik kan zelfs leiden tot ademhalingsdepressie of vroegtijdig overlijden. Ook kunnen mensen die langdurig opioïden gebruiken, nauwelijks deelnemen aan de maatschappij,” legt Wille uit. Van alle gebruikers van opioïden in 2017 gebruikte 21,6% langer dan 3 maanden een opioïd. Dit terwijl opioïden voornamelijk bedoeld zijn voor kortstondig gebruik en niet werken bij alle typen pijn.





Ook de politiek is aan zet



Het onderwerp werd in 2019 nadrukkelijker op de politieke agenda gezet door voormalig Minister Bruins, maar door de coronacrisis verdween de opioïden problematiek in Den Haag weer naar de achtergrond. Het maatschappelijk probleem is daarentegen nog steeds niet opgelost. Daarom vraagt de NVA opnieuw aandacht voor de groei van opioïdengebruik en de mogelijke gevaren die daarbij komen kijken.





Anesthesioloog is dé pijnspecialist



Met de podcast ‘De Pijngrens’ wil de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie kennis en bewustzijn over deze zware pijnstillers vergroten. Anesthesiologen zijn de experts op het gebied van zowel acute als chronische pijn. Zij hebben inzicht in de gevaren van het toegenomen opioïdengebruik en praten je bij over wanneer opioïden nuttig zijn.



Luister de podcast



De Pijngrens is een podcast van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, geproduceerd door Microphone Media. De zes afleveringen verschijnen vanaf 14 februari in je favoriete podcastapp. Ben jij al nieuwsgierig? Klik dan hier om de eerste aflevering te beluisteren.

Bron: NVA