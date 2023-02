Een baby slaapt het veiligst op de rug

Kinderen en volwassenen kiezen zelf een fijne slaaphouding, voor jonge baby’s ligt dat anders. Een pasgeboren baby wordt door de ouder of verzorger in een bepaalde houding in bed gelegd en kan nog niet draaien of omrollen. Het is belangrijk dat ouders weten dat de veiligste slaaphouding voor een baby de rugligging is. Dit heeft te maken met het risico op wiegendood.

Baby’s die op de buik slapen hebben een grotere kans op wiegendood. Dit heeft met een aantal factoren te maken. Op de buik kan de baby met het gezichtje tegen het matras aan komen te liggen en daardoor minder goed ademen. Daardoor kan het te weinig zuurstof krijgen.

Daarnaast is de buikligging warmer, baby’s kunnen hun warmte minder goed afgeven. En op de buik zijn ze beweeglijker en kunnen daardoor per ongeluk onder de deken terechtkomen. Al deze factoren samen maken dat het slapen op de buik voor jonge baby’s afgeraden wordt. En met succes! Want sinds door deskundigen in de jaren 80 dit advies breed verspreid wordt, is het aantal baby’s dat overleden is aan wiegendood enorm afgenomen.

Zodra een baby zelfstandig kan omrollen van rug naar buik en ook weer vlot kan terugrollen, kan het zelf zijn slaaphouding bepalen. Dan is het niet meer nodig om vast te houden aan de rugligging.

Mieke Cotterink, Onderzoeker kinderveiligheid, VeiligheidNL