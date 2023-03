Onbegrijpelijk dat toegang tot de hiv-preventiepil PrEP niet wordt verbeterd

Er komt de komende tijd geen extra toegang tot de hiv-preventiepil PrEP. Dat blijkt uit een brief van minister Kuipers van volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Nog deze zomer neemt hij een besluit over de organisatie van de PrEP-zorg na medio 2024. Hij biedt geen oplossing voor de meer dan 3.000 mensen die nu op de wachtlijst staan voor PrEP.

Dat is onbegrijpelijk nieuws, vindt Aidsfonds – Soa Aids Nederland. De minister erkent in zijn brief dat mensen die op de wachtlijst staan intussen hiv oplopen. Ook benoemt hij het belang dat mensen die PrEP gebruiken zich regelmatig laten onderzoeken: dat stimuleert correct gebruik en voorkomt resistentie. Ook stelt hij vast dat de toegang tot PrEP-zorg nu beperkt is. Toch doet hij niets om de toegang tot PrEP op korte termijn te verbeteren. En dat is onbegrijpelijk met ruim 3000 mensen op de wachtlijsten voor PrEP.

Mark Vermeulen, directeur Aidsfonds-Soa Aids Nederland :

“Het is werkelijk onbegrijpelijk waarom een middel dat veilig en effectief is en zorgkosten bespaart niet voldoende wordt ingezet. PrEP is één van de onmisbare middelen om verspreiding van het hiv-virus definitief te stoppen, meer mensen toegang geven tot PrEP brengt het einde van de hiv-epidemie dichterbij. Gezien de stijgende zorgkosten is dat niet onbelangrijk. De toegang tot PrEP verruimen is bovendien kostenbesparend, je voorkomt ermee dat mensen levenslang behandeld moeten worden. Dit is een enorme misser van de minister”.

Wachtlijsten voor PrEP

De hiv preventiepil PrEP is in Nederland maar mondjesmaat beschikbaar. De Gezondheidsraad adviseerde in 2018 om rekening te houden met maximaal 11.000 potentiële gebruikers. Tot nu toe krijgen 8500 mensen de PrEP-pil en de zorg die daarbij hoort via de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD’en. Dat is een proefproject gefinancierd door de overheid en dat loopt tot medio 2024. Deze capaciteit is ruim onvoldoende gebleken. Inmiddels staan er volgens het RIVM meer dan 3000 mensen op de wachtlijsten. Het alternatief – PrEP via de huisarts – is in de praktijk meestal niet beschikbaar omdat veel huisartsen PrEP niet willen voorschrijven. Bovendien kan niet iedereen zich de kosten veroorloven van PrEP-zorg via private aanbieders.

PrEP effectief en kostenbesparend

Aidsfonds-Soa Aids Nederland pleit al lang voor een ruimhartige beschikbaarheid van de hiv-preventiepil PrEP. Het is een bewezen effectief, veilig en zelfs kostenbesparend middel ter preventie van een hiv-infectie. Nederland loopt achter in vergelijking met andere Europese landen, waar PrEP vrijwel kosteloos beschikbaar is voor iedereen die dat nodig vindt.

Vermeulen : “Preventie en het beheersen van zorgkosten zijn belangrijke beleidsdoelen van dit kabinet. De verstrekking van PrEP past daar naadloos in. Als PrEP ruimhartig toegankelijk is, dan voorkomen we ziekte, levenslange zorgkosten en brengen we het doel van nul nieuwe hiv-infecties dichterbij. ”

Aidsfonds – Soa Aids Nederland zal samen met partners verkennen hoe de toegang tot PrEP in Nederland de komende periode toch verruimd kan worden, waarbij er rekening wordt gehouden met de capaciteitsproblemen bij de Centra Seksuele Gezondheid.

Bron: Aidsfonds