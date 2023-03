Laatste specifieke corona-adviezen vervallen, maar gebruik je gezonde verstand bij luchtwegklachten

De laatste corona-adviezen – het (zelf-)test- en isolatieadvies – kunnen komen te vervallen. Het kabinet heeft dat besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten. Wel roept het kabinet iedereen op om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten. Het is altijd verstandig thuis te blijven als je ziek bent, bij lichte klachten te overleggen met je werkgever of je thuis kunt werken, fysiek contact met kwetsbaren te beperken, in je elleboog te hoesten of te niezen, regelmatig handen te wassen en voor voldoende frisse lucht te zorgen.

Nederland is wat betreft het coronavirus in de endemische fase beland. Een nieuwe fase waarin het virus weliswaar constant rondgaat onder de bevolking, maar waarbij bijna iedereen door vaccinatie of een doorgemaakte infectie afweer heeft opgebouwd. Hierdoor worden maar weinig mensen ernstig ziek. Covid-19 leidt niet meer tot grote maatschappelijke en economische problemen en daarom kunnen de laatste adviezen nu ook vervallen.

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Met het afschaffen van de laatste corona-adviezen laten we een bijzondere periode achter ons, een periode die we niet snel zullen vergeten. Dat moet ook niet, want het coronavirus is er nog steeds en zal ook blijven. We zullen er simpelweg mee moeten leven en dat gaat gelukkig steeds beter.”

Gezond verstand

Het kabinet pleit ervoor om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- en verkoudheidsklachten, of die nu het gevolg zijn van het coronavirus of niet. Als je bijvoorbeeld hoest, niest, keelpijn of een loop-of snotneus hebt, gelden er vijf adviezen:

blijf thuis wanneer je ziek bent, overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken,

vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie.

als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker, hoest en nies in je elleboog

was vaak en goed je handen, ook als je geen klachten hebt

zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Minister Kuipers: “Covid heeft ons laten zien dat we door een paar eenvoudige basisprincipes toe te passen, zoals handen wassen, in je elleboog hoesten – u kent ze allemaal – verspreiding van virussen kunnen beperken. Dat geldt niet alleen voor Corona, maar ook voor andere infectieziekten. Laten we daarom ons gezonde verstand gebruiken als we griep-of verkoudheidsklachten hebben. Dat is niet alleen goed voor de medisch kwetsbaren, maar voor ons allemaal.”

Geen nieuwe vaccinatieronde in het voorjaar

Verder is besloten dit voorjaar geen nieuwe vaccinatieronde te organiseren. Dit komt door het verloop van de pandemie, de opgebouwde bescherming en de minder ziekmakende omikronvariant die op dit moment dominant is. Een extra herhaalprik zou op dit moment maar een geringe extra bescherming bieden. Voor sommige mensen met een medisch hoog risico kan het wel nodig zijn een extra herhaalprik te halen. Het gaat om individuele patiënten. Zij kunnen doorverwezen worden door hun medisch specialist. De basisserie en de herhaalprik blijven beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die deze nog niet gehaald heeft.

Sluiten GGD-teststraten

De GGD-teststraten worden snel gesloten nu het OMT heeft aangegeven dat grootschalig testen geen toegevoegde waarde meer heeft. Dit betekent concreet dat de GGD-teststraten gaan sluiten en het doen van een confirmatietest voor een herstelbewijs bij de GGD nog kan tot en met 17 maart. Het sluiten van de GGD-teststraten betekent dat mensen die een DCC-herstelbewijs nodig hebben om te reizen deze via de commerciële teststraat kunnen krijgen. Dat geldt nu al voor reizigers die een testbewijs nodig hebben.

Virus in de gaten houden blijft belangrijk

Omdat we niet precies weten hoe Covid-19 zich zal ontwikkelen, blijven monitoring en surveillance belangrijk om het coronavirus goed in de gaten houden. Hierdoor kunnen we onder meer zien of er ziekmakendere of besmettelijkere varianten ontstaan en houden we zicht op de mate van bescherming door het vaccinatieprogramma.

Bron: Rijksoverheid