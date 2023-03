Jeroen Slootmans winnaar Zorgverslimmer award 2023

Utrecht, 10 maart 2023 – Innovator in jeugd- en dementiezorg Joost Slootmans is door de jury van initiatiefnemer Tenzinger unaniem verkozen tot Zorgverslimmer van het jaar 2023. Dit werd bekendgemaakt tijdens het Zorgverslimmers Festival van Tenzinger in De Fabrique in Utrecht op 9 maart. Hij ontving de award uit handen van Yvette Roke, die de award in 2022 won.

Kansband

Jeroen is bestuurder van jeugdzorgorganisatie Topaze. Vanuit zijn overtuiging dat technologie de zorg kan verbeteren, ontwikkelde hij de Kansband. Dit armbandje met GPS-tracker is bedoeld voor jongeren die in de gesloten jeugdzorg terecht dreigen te komen. Zo is altijd te zien of de jongere op tijd is aangekomen op school of bij de voetbaltraining. Afhankelijk van de locatie worden de juiste mensen geïnformeerd dat de jongere de gemaakte afspraken nakomt. Hierbij wordt gewerkt met groene en rode zones.

Omarmband

In het verlengde hiervan ontwikkelde Slootmans vervolgens de Omarmband, waarmee naasten altijd weten waar een thuiswonende oudere met dementie zich bevindt. Voor dezelfde doelgroep is CLAIRE, een platform waarop zorgprofessionals en mantelzorgers communiceren, rapporteren en afspraken maken, gekoppeld aan het EPD of ECD van de zorgverleners. Analyse van de gegevens met behulp van AI biedt inzicht in hoe snel iemand achteruitgaat. Ook toont het direct het effect van verandering in medicatie op het welbevinden van de oudere met dementie.

Publiekswinnaar

Naast de jurywinnaar werd tijdens het Zorgverslimmer festival ook de publiekswinnaar bekendgemaakt. Dit is Anneloes van den Broek, klinisch psycholoog en P-opleider bij GGZ Breburg. Zij won de publieksprijs voor haar project ‘Vergeet jezelf niet als je voor een ander zorgt’, om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van zorgmedewerkers.

Tenzinger heeft het initiatief van de Zorgverslimmer award in het leven geroepen om aandacht te geven aan slimme ideeën die de zorg structureel kunnen verbeteren. “Innoveren doe je niet alleen”, stelt Tenzinger CEO Boris Hololtcheff. “Samen kunnen we slimmer werken. Daarom geven we met de Zorgverslimmer award graag een podium aan iedereen die daarvoor goede ideeën heeft.”

Bron: Tenzinger