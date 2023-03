Niet gecategoriseerd

Welzijnsverzorgende van Sevagram wint Impactmakerprijs 2022

Op 16 maart zijn in de Prodentfabriek in Amersfoort de Vakjury- en Publieksprijs voor de Impactmaker 2022 uitgereikt. De vakjury bestempelde de Welzijnsverzorgende van Sevagram, Gilde Opleidingen en Stichting Koraal officieel als de Impactmaker 2022. Anderstaligen opleiden in de zorg kreeg de meeste stemmen van het publiek en mocht de publieksprijs in ontvangst nemen. De Impactmakerprijs is bestemd voor het initiatief dat het afgelopen jaar een positieve bijdrage leverde aan het structureel terugdringen van de personeelstekorten in zorg en welzijn.

De Welzijnsverzorgende van Sevagram winnaar Vakjuryprijs

De jury koos voor dit initiatief, omdat de Welzijnsverzorgende veel impact op de werkvloer heeft gerealiseerd. Dat komt door de aanpak: het initiatief werd opgepakt vanuit de medewerkers zelf en is ontstaan vanuit de behoeften van de cliënt. Het leverde de verzorgende in opleiding tot welzijnsverzorgende een doorgroeimogelijkheid en meteen meer werkplezier op. Plus, de handelingen van de welzijnsverzorgende dragen bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarnaast komen met dit initiatief zorg en welzijn samen: “Vernieuwend en dwars door het systeem”, aldus de jury. Deze prijs is overhandigd door Marcelis Boereboom, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Anderstaligen opleiden in de zorg wint de Publieksprijs

Het initiatief Anderstaligen opleiden in de zorg van het Nova College Haarlem en Kennemerhart kreeg de meeste stemmen van het publiek. De Publieksprijs is uitgereikt door de winnaar van vorig jaar: Conforte InnovatieLab. Het initiatief is een combinatie van een op maat gemaakt lespakket en leerwerkstages. Hierdoor worden anderstaligen en statushouders voorbereid op integratie in de maatschappij en begeleiding naar werk in de zorg.

Zes noemenswaardige genomineerden

Tijdens de finale zijn alle zes genomineerden in het zonnetje gezet. De genomineerden werden geselecteerd uit 26 inzendingen. Het viel de jury op dat alle ingezonden initiatieven het terugdringen van de personeelstekorten vanuit uiteenlopende perspectieven oppakten. Zo zijn de initiatieven aan de slag gegaan met onder andere technologie, anders opleiden en anders inrichten van de organisatie.

Initiatiefnemers

De Impactmakerprijs is een initiatief van het Actie Leer Netwerk , RegioPlus en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport (VWS) . In 2020 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Met het nieuwe programma ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg: Samen anders leren en werken’ pakt VWS de uitdagingen op die er liggen voor de arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn. Actie Leer Netwerk ondersteunt het ministerie bij deze aanpak door goede voorbeelden van arbeidsmarktoplossingen op te halen, verder te helpen en te delen. RegioPlus en de daarbij aangesloten regionale werkgeversorganisaties werken met zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties samen aan het toekomstbestendig maken van zorg en welzijn en de arbeidsmarkt in de regio.

