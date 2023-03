Prostaatbiopsie via de huid veiliger en nauwkeuriger

De urologen van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) nemen deze week als eerste ziekenhuis in Nederland nieuwe apparatuur in gebruik voor het nemen van prostaatbiopten bij het vermoeden van prostaatkanker. Uniek is dat de apparatuur in staat is de MRI-beelden over de prostaat te projecteren, waarbij de apparatuur ook in staat is de prostaat te volgen bij beweging. Vervolgens wordt weefsel met een real-time echografie via de huid (perineum) weggenomen en niet meer via de endeldarm. Deze MR/TRUS-fusie werkt nauwkeuriger en is veiliger voor de patiënt. De transperineale prostaatbiopten worden op de polikliniek uitgevoerd onder lokale verdoving.



Bij het vermoeden van prostaatkanker wordt als onderdeel van het onderzoek een prostaatbiopsie verricht. Er wordt dan een klein deel van het verdachte weefsel weggenomen om dit te onderzoeken op de aanwezigheid van prostaatkanker. Vaak gebeurt dit via transrectale biopten. De uroloog of verpleegkundig specialist prikt dan via de endeldarm in de prostaat om weefsel weg te nemen. Omdat er via de darm wordt geprikt, is de kans op een ontsteking groter en moeten mannen preventieve antibiotica slikken. Ondanks de preventieve antibiotica krijgt toch nog zo’n 4% van de mannen een ontsteking, en in een enkel geval zelfs een levensgevaarlijke bloedvergiftiging.



Geen opname in ziekenhuis nodig



In CWZ zijn al sinds 2013 biopten via de huid (transperineaal) mogelijk, maar dit gebeurde altijd onder volledige narcose of met een ruggenprik waardoor een korte opname in het ziekenhuis noodzakelijk was. Deze methode was omslachtig omdat elke beweging van de patiënt een minder nauwkeurig resultaat tot gevolg had. De urologen van CWZ stappen nu volledig over op de transperineale techniek voor het nemen van een prostaatbiopsie waarbij ze gebruik maken van de Koelis Trinity apparatuur van Mayumana Healthcare BV. Hiermee blijven de MRI beelden ook bij beweging van de patiënt over de prostaat geprojecteerd.



Prostaatbiopsie via de huid veiliger



Vervolgens neemt de uroloog of verpleegkundig specialist het weefsel weg door via de huid van het perineum te prikken. Het perineum ligt tussen de anus en de balzak. Deze huid kan eenvoudig ontsmet worden. Daardoor wordt de kans op infectie praktisch tot nul teruggebracht en zijn preventieve antibiotica helemaal niet meer nodig. Naast dat preventieve antibiotica niet altijd infecties voorkomen, leidt het gebruik van antibiotica tot kosten, toenemende resistentie en mogelijke bijwerkingen voor de patiënt. Jaarlijks worden er in Nederland tienduizenden prostaatbiopsieën verricht.



MR/TRUS-fusie nauwkeuriger



Niet alleen is de kans op een infectie veel kleiner. De prostaatbiopsie via de huid is ook veel nauwkeuriger. De plek van de mogelijke kanker in de prostaat wordt bij deze techniek vastgesteld met een MRI die vervolgens real-time wordt gebruikt tijdens het nemen van de biopsie en de biopsieplek computergestuurd aangeeft. De plaats waar de mogelijke kanker zich in de prostaat bevindt is dan veel nauwkeurig te bereiken.

