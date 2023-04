Aangepast gamen gunstig voor mensen met een ernstige motorische beperking’

Uit een verschillende nieuwsberichten blijkt dat er steeds meer aandacht is voor toegankelijkheid van games voor mensen met een beperking. En dat is goed nieuws, omdat aangepast gamen voor mensen met een ernstige motorische beperking een van de weinige manieren is om volledig mee te kunnen doen in onze maatschappij.

Aangepast gamen is hetzelfde als gamen, maar dan met aanpassingen in de software en/of hardware. Voor het spelen met een audiovisueel apparaat is het bijvoorbeeld van belang dat het gehoor, zicht en fysieke functies voldoende werken. Het is lastig om met andere gamers te spelen zonder gehoor of goede handfuncties om de standaard controllers te bedienen.

Gamers met een ernstig motorische beperking

Zo’n 960.000 Nederlanders hebben een matige tot ernstige motorische beperking (7,3 procent). Een deel hiervan ervaart een te grote beperking in motoriek om mee te kunnen doen aan sport en bewegen. Vaak zijn alleen kleine bewegingen (nog) mogelijk. Dat kan komen door aangeboren beperkingen of beperkingen als gevolg van een ongeluk of ziekte, bijvoorbeeld een amputatie, dwarslaesie of spasme. Mensen met een motorische beperking kunnen gebruik maken van een (elektrische) rolstoel of andere mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rollator, looprek of wandelstok.

Voordelen van aangepast gamen

Over de voordelen en de risico’s van gamen is al veel bekend uit onderzoek. Maar aangepast gamen is onderbelicht in de wetenschap en wetenschappelijk onderzoek ernaar is nihil. Dit terwijl de voordelen en de risico’s in potentie groter zijn voor deze groep. Denk alleen al aan de sociale waarde van gamen voor mensen met een ernstige motorische beperking. Gamen geeft je de mogelijkheid contact te hebben met anderen. En ook de mate van autonomie, zelf beslissen wat je doet, lijkt een duidelijk voordeel. Daar waar mensen met een ernstige motorische beperking op hulp van anderen zijn aangewezen, kunnen ze met gamen zelf besluiten nemen. Dit lijkt daarmee van waarde op de kwaliteit van leven.

De feiten op tafel over aangepast gamen

Door het gebrek aan specifiek onderzoek is het inzicht in het exacte aantal mensen met een ernstig motorische beperking dat wil gamen beperkt, maar de hulpvragen uit de praktijk nemen steeds meer toe. Het zou goed zijn als er meer onderzoek plaatsvindt naar de voordelen en risico’s van gamen voor gamers met een beperking.

Dion Bulkens, Specialist esports, gaming & gamification, Kenniscentrum Sport & Bewegen