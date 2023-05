Niet gecategoriseerd

De kracht van je verstand wordt vaak onderschat

Bij Uitgeverij Elmar verscheen onlangs het boek:

De uitspraak ‘bewustwording is de eerste stap naar gedragsverandering’ is welbekend. Maar hoe zet je nou de vervolgstappen? Hoe krijg je het voor elkaar om wel elke dag te gaan bewegen, om wel je bureau op te ruimen, om wel dat telefoontje te plegen, om wel af te vallen? John van Heel geeft in zijn nieuwe boek bijzonder praktische handvatten waarmee de lezer aan de slag kan. Hij helpt werkelijk om vastgeroeste patronen te doorbreken.

Mentale fitheid heeft lang in een verdomhoekje gezeten. Toch is juist mentale fitheid essentieel om gezond en gelukkig te leven, en minstens zo belangrijk als gezonde voeding en voldoende beweging.

We weten tegenwoordig dat ons brein tot op hoge leeftijd te kneden is, en dat we ons onderbewustzijn kunnen conditioneren in de richting van onze wil. Iedereen wil graag gezonder leven, zelf vormgeven aan het leven, mentaal sterker worden, gemotiveerd werken en meer genieten van het leven. Maar hoe krijgen we greep op ons brein om dat ook werkelijk te realiseren? Hoe krijgen we een mind(re)set en welke gereedschappen kunnen we dagelijks inzetten? John van Heel geeft de antwoorden.

Ontdek in begrijpelijke taal wat de invloed is van je eigen denkpatroon op je leven en dagelijkse acties. Leer meer over doelbewust denken maar ook over mindfulness en meditatie.

John van Heel legt uit hoe het zit en wat je kunt doen. Met zijn boek wil hij je inspireren op weg naar een gezonde leefstijl. Als je dit boek gelezen hebt, dan beschik je over alle noodzakelijke kennis om op het gebied van positieve zelfconditionering betere keuzes te maken voor een duurzaam, gezond, en gelukkig leven.

Je brein als medicijn; hoe doe je dat?

Gezonder leven, meer weerstand, langer gezond, vitaler, lekker in je vel

John van Heel

15 mei 2023

328 pag. | Paperback | Uitgeverij Elmar | € 21.99 | ISBN 9789038927220