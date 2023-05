Graspollenpiek verwacht vanaf 24 mei

Voor mensen met een graspollenallergie is het een zware periode. Tussen woensdag 24 mei en begin juli worden de hoogste graspollenconcentraties verwacht. Door het warme en vooral zeer vochtige weer tot nu toe dit jaar staan de grassen er goed bij. Mooi voor de grassen, die daardoor uitbundig tot bloei komen met hoge graspollenconcentraties tot gevolg. Maar minder mooi voor mensen met hooikoortsklachten.

We beleven een van de natste jaren tot nu toe. Compleet anders dan de recente droge jaren. Ideale omstandigheden voor grassen om te bloeien. De afgelopen twee weken waren de pollenconcentraties nog laag. Sinds eind april/begin mei treffen de twee pollentelstations, het LUMC en het Elkerliek Ziekenhuis een graspollenconcentratie van 5 of meer pollen per kubieke meter lucht aan in de pollenvallen op hun dak. Toch ondervonden mensen met een graspollenallergie al wel wat klachten, doordat de hoeveelheid graspollen in de lucht op straatniveau hoger is. Ook is het gras plaatselijk al verder ontwikkeld.

Op basis van de waargenomen en verwachte weersomstandigheden verwachten we dat de piekperiode van het graspollenseizoen dit jaar zal lopen van woensdag 24 mei tot en met zaterdag 1 juli. Als het in die piekperiode droog is kan de graspollenconcentratie oplopen tot enkele honderden pollen per kubieke meter lucht.

Neerslag tijdens pollenpiek bepalend

Graspollen is een van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts in Nederland. Zo’n 50% van de mensen met last van hooikoorts ervaart klachten bij blootstelling aan graspollen. Vanaf een pollenconcentratie van zo’n 10 pollen per kubieke meter lucht zullen mensen die last hebben van een graspollenallergie klachten ontwikkelen. Hoe hoger de pollenconcentratie hoe hoger het klachtenniveau en hoe meer mensen ook klachten zullen ervaren.

De uiteindelijke hoeveelheid klachten die ervaren wordt is mede afhankelijk van de weersomstandigheden op het moment dat de grassen vol in bloei komen. Dat bleek vorig jaar. In de afgelopen zomer lagen de verkoopcijfers van zelfzorghooikoortsmedicatie ruim 22 procent lager dan het jaar ervoor. Een hele hoge overlastpiek door graspollen bleef toen uit. Net op het moment dat de graspollenconcentratie zou gaan pieken, bleek het heel hard te regenen. Hierdoor spoelden veel pollen uit en waren mensen mogelijk vaker binnen waardoor ze minder werden blootgesteld aan de pollen.

Komende dagen laat de weersverwachting van Weeronline warm, droog en vrij zonnig weer zien. Hierdoor kan de hoeveelheid pollen in de lucht toenemen. Met een noordoostenwind kan ook pollen vanuit Duitsland worden aangevoerd. Vanaf zondag neemt de kans op een plaatselijke regen- of onweersbui toe. Dit zorgt ervoor dat de bodem vochtig blijft en gras blijft bloeien. Echt verlichting brengen lokale buien niet, want zodra het droog wordt komen er al snel weer meer pollen in de lucht of worden ze uit de omgeving aangevoerd.

Graspollenverwachting

Op de website van het LUMC is gedurende het graspollenseizoen een dagelijkse hooikoortsverwachting voor de komende vijf dagen te bekijken. De verwachting geeft aan of de graspollensituatie gunstig, niet zo gunstig of ongunstig is.

Met dank aan: Dr.ir. Arnold J.H. van Vliet, Wageningen University & Research; Letty de Weger, Leiden Universitair Medisch Centrum; Mieke Koenders, Elkerliek Ziekenhuis; Jaco van Wezel, Weeronline.