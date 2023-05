Elk jaar krijgen meer mannen dan vrouwen de diagnose kanker

Mannen weten emotionele en praktische zorg nauwelijks te vinden en lijden vaak eenzaam

Per jaar horen steeds meer mensen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Gelukkig zijn er steeds meer palliatieve1 behandelingen waardoor langer leven met een ongeneeslijke ziekte steeds vaker voorkomt. Weten dat je niet meer beter wordt, vraagt om goede begeleiding en hulp. Het is opvallend dat de psychosociale zorg die aangeboden wordt, vooral door vrouwen wordt ingeroepen. Terwijl mannen ook behoefte hebben aan steun. Stichting Écht de Sjaak focust met een helpende hand en luisterend oor op mannen in deze levensfase.

Feiten en cijfers ongeneeslijk ziek2

Per jaar overlijden er in Nederland zo’n 150.000 mensen. Daarvan overlijden ruim 100.000 mensen aan een ongeneeslijke ziekte. Zo’n 45.000 mensen overlijden aan een ongeneeslijke vorm van kanker, hiervan is 55% man en 45% vrouw. IKNL heeft inmiddels steeds meer cijfers en resultaten uit onderzoek over palliatieve zorg bij kanker. Over de verschillen tussen vrouwen en mannen bij kanker komt IKNL naar verwachting dit najaar met een eerste rapport.

Behoeftes ongeneeslijk zieke mannen

Het leven met een ongeneeslijke ziekte is heel anders voor mannen dan vrouwen. Beiden beleven dit op een heel andere manier. En hoewel er meer mannen ongeneeslijk ziek zijn, vinden zij nauwelijks de weg naar hulpverlening. Lotgenotengroepen, buddy’s et cetera worden hoofdzakelijk door vrouwen gevonden. Kasper Klaarenbeek, initiatiefnemer van stichting Écht de Sjaak: “Ik ben zelf ongeneeslijk ziek en vroeg me af waarom mannen nauwelijks vertegenwoordigd zijn in de psychosociale hulpverlening die wordt aangeboden. Weten zij de weg niet te vinden? Praten zij niet over hun emoties en onzekerheid? Is er schaamte of taboe? Ik heb juist de behoefte om ook met mannen te praten over wat me bezighoudt en waarvan ik wakker lig. Mannen doen dit echt op een andere manier dan vrouwen. Wij willen dat alle mannen die door dit moeilijke en zware proces gaan een houvast hebben. Het sociale taboe en isolement van ongeneeslijk zieke mannen moet worden doorbroken, daarom is stichting Écht de Sjaak opgericht.”

Aankondiging boeklancering

Kasper Klaarenbeek schreef een boek over onder andere het sociale taboe rondom ongeneeslijk ziek zijn als man. Het boek heet, net als de stichting, ‘Écht de Sjaak!’. Met dit boek is Kasper ongeneeslijk zieke mannen en de mensen om hen heen echt tot hulp. Binnenkort volgt er meer informatie, maar in grote lijnen geeft hij praktische tips, deelt hij herkenbare ervaringsverhalen en handvatten. Het boek is vanaf 11 juni 2023 verkrijgbaar in alle (online) boekhandels.

Stichting Écht de Sjaak

Stichting Écht de Sjaak is op 14 april 2023 opgericht en heeft als doel om het sociale taboe rond ongeneeslijk zieke mannen zichtbaar en bespreekbaar te maken. Op deze manier wil de stichting de kwaliteit van het (samen)leven met een ongeneeslijke ziekte verbeteren. Iedere ongeneeslijk zieke man en de mensen om hem heen verdient een helpende hand en een luisterend oor in deze levensfase.

Bron: Stichting Écht de Sjaak