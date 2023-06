Nieuwe open databron voor bestuderen van gamen en bijbehorende effecten op welzijn

In het kader van een unieke studie hebben onderzoekers van de Universiteit van Oxford en Tilburg University, in samenwerking met videogameontwikkelaar FuturLab, een open online databron gemaakt om de effecten van het spelen van games op het welzijn van de spelers te bestuderen.

Samen met FuturLab ontwikkelden de wetenschappers een versie van de game PowerWash Simulator voor onderzoeksdoeleinden. In PowerWash Simulator moeten spelers gebieden, objecten en voertuigen schoonmaken in de fictieve plaats Muckingham. Daarbij krijgen ze steeds efficiënter gereedschap in handen en bouwen ze hun schoonmaakbedrijf steeds verder uit. De eenvoudige gameplay van het spel, dat ooit begon als geïmproviseerd zelfhulpmiddel, staat garant voor ontspanning en plezier. De onderzoekseditie bracht de psychologische ervaringen en gemoedstoestand van spelers in kaart via een in-game berichten- en responssysteem. Voor het eerst in de geschiedenis werkten gamers vrijwillig mee aan een onderzoek door hun speldata te doneren en hun gemoedstoestand door te geven via het spelmenu.

Dr. Matti Vuorre, eerste auteur en universitair docent aan Tilburg University, licht toe: “Hoewel er veel zorgen bestaan over de impact van games op de geestelijke gezondheid en het welzijn van spelers, bestaat er weinig empirisch bewijs dat deze zorgen terecht of onterecht zouden zijn. In samenwerking met FuturLab zijn wij hiernaar op zoek gegaan, door real-timedata te verzamelen over hoe mensen zich voelen terwijl ze aan het gamen zijn. En dus niet hoe ze zich enige tijd daarna voelen, zoals meestal gebeurt bij gameonderzoek. Dit heeft een volledig transparante onlinebron van gamedata opgeleverd. Voor zover wij weten, gaat het om ’s werelds grootse databank in zijn soort.”

Professor Andrew Przybylski van het Oxford Internet Institute aan de Universiteit van Oxford, co-auteur en projectleider: “Hoewel er veel onderzoek naar is gedaan, is er onvoldoende begrip om opgeklopte krantenkoppen tegen te spreken en beleid aan te bevelen. Een van de redenen hiervoor is dat de wetenschap tot nu toe grotendeels gebaseerd is geweest op gekunstelde omstandigheden en een beperkte hoeveelheid data via zelfrapportages. Het doel van onze studie was om een kader van best practices te ontwikkelen voor onderzoekers, psychologen en datawetenschappers die zich bezighouden met games en de impact daarvan op geestelijke gezondheid en welzijn. Onze dataset is gepubliceerd als open bron om collega’s in het werkveld te helpen verder en dieper te graven, en zo tot meer begrip te komen van de psychische staat van gamers. ”Deze studie is een echte gamechanger die de black box van gaming voor eens en altijd heeft geopend.” Het team gaat nu gedetailleerde statistische analyses van de PowerWash-dataset uitvoeren en de bevindingen de komende maanden publiceren. Dit alles nog altijd in samenwerking met FuturLab.

James Butlin, co-auteur en senior programmeur bij FuturLab:

“Als gameontwikkelaar is het niet alleen enorm waardevol maar ook gewoon ontzettend leuk om de kans te krijgen wetenschappelijke metingen te verrichten naar de tevredenheid, competentie en het algehele welzijn van de spelers tijdens het spelen van je game. In mijn presentatie op GDC 2023 heb ik uitvoerig verteld over de uitdagingen waar we mee te maken kregen bij het integreren van de studie in PowerWash Simulator. We zijn erg trots op onze bijdrage aan de studie en hopen anderen te inspireren om ook mee te gaan doen aan dit soort gezamenlijk onderzoek.”

Download de volledige studie: ‘An intensive longitudinal dataset of video game play, well-being and motivations: Case study of PowerWash Simulator’ Auteurs: Matti Vuorre, Kristoffer Magnusson, Niklas Johannes, James Butlin and Andrew Przybylski

Financiering en transparantie

Het onderzoek werd financieel gesteund door de Huo Family Foundation en de Economic and Social Research Council (ES/W012626/1). Technische bijdragen in natura zijn ingebracht door co-auteur James Butlin, werknemer van FuturLab.

Over de studie

In de studie werd data van meer dan 11.000 gamers uit 39 landen verzameld. Dit gebeurde gedurende een periode van 222 dagen, van augustus 2022 tot maart 2023. Lees meer over de samenwerking met FuturLab: OII | Researchers at Oxford Internet Institute collaborate with Game Developer FuturLab to study mental health of players

Over Tilburg University

Tilburg University wil de maatschappij begrijpen en bestuderen en op deze wijze bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat is wat ons drijft. Dat doen we met hoogwaardige kennis van de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Over het Oxford Internet Institute

Het Oxford Internet Institute (OII) is een multidisciplinaire onderzoeks- en onderwijsafdeling van de Universiteit van Oxford, die zich bezighoudt met de sociale wetenschap van het internet. Het OII probeert te begrijpen hoe individueel en collectief online gedrag onze sociale, economische en politieke wereld vormgeven, waarbij het instituut put uit vele verschillende disciplines. Sinds de oprichting in 2001 heeft het onderzoek van het OII in belangrijke mate bijgedragen aan de wereldwijde vorming en uitvoering van beleid (en het debat daarover) en heeft het daarnaast invloed gehad op het welzijn, gevoel van veiligheid en begrip van mensen. Het OOI zet zijn multidisciplinaire karakter in om de grote vragen te beantwoorden die in de maatschappij spelen, met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een digitale wereld die de mensheid ten goede komt.

Over Matti Vuorre

Matti Vuorre is een psychologieonderzoeker aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, dat deel uitmaakt van het departement Sociale Psychologie. Hij onderzoekt psychisch functioneren binnen digitale technologie en online/virtuele omgevingen. Zijn recente onderzoek richt zich veelal op de rol die digitale technologie, met name games, speelt in het welzijn van mensen. In zijn werk past Matti Vuorre statistische methoden toe op grote datasets en voert hij gecontroleerde experimenten uit. Hij hecht veel waarde aan de transparantie en reproduceerbaarheid van zijn werk. Naast zijn huidige onderzoeksgebieden heeft hij over metacognitie geschreven en is hij zeer geïnteresseerd in methodologie (zie bijvoorbeeld hier) en toegepaste statistiek (hier) binnen de psychologische wetenschappen.

Bron:Tilburg university