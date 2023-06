Alleen verslaafd? Vaak is er meer aan de hand!

Door de jaren heen komen we steeds meer te weten over wat effectief is binnen een traject van afkicken van drugs en drank. Vroeger lag de focus vooral op het wegnemen van het verslaafde product en de detox fase in een afkickkliniek vaak cold turkey ondergaan. Dit leidde in sommige gevallen tot een succes, maar de mate van terugvallen was nog steeds onverminderd hoog. Waar dit door kwam? Door vele verschillende aspecten. Door alleen de focus te leggen op de verslaving en niet op de rest van het lichaam werd de onderliggende oorzaak van het gedrag niet altijd aangepakt. Ook werd de rest van het lichaam wel eens vergeten. Verslaafden hebben een zwak lichaam waar ze weinig zelfvertrouwen aan ontlenen. Door dit niet aan te pakken, vervallen zij snel weer in oude patronen. Kortom, in veel gevallen is meer nodig. Wat dat is?

Dual-diagnose?

De afgelopen jaren is de aandacht voor en dual-diagnose een prominentere rol gaan spelen in de verslavingszorg. Iemand raakt verslaafd maar dit gebeurt vaak niet van de één op de andere dag. In vele gevallen schuilt er iets anders achter. Een probleem wat zowel aangeboren als traumatisch van aard kan zijn. Door dit probleem in kaart te brengen en te behandelen, is de kans groter dat het gedrag wat eruit voortvloeit ook stopt. Dat gedrag bij verslaafden is vaak het gebruik van middelen.

Hoe ziet dit eruit?

Geen traject van afkicken is hetzelfde. Dit komt doordat ook de oorzaak bij geen verslaafde hetzelfde is. Door enerzijds bij een directe opname in een afkickkliniek te focussen op een detox en anderzijds direct een traject te starten met psychische begeleiding kan er worden gekeken welke mentale problemen er ten grondslag liggen. Dit hoeft niet altijd zo te zijn, maar in vele gevallen is er wel iets meer aan de hand. Door deze trajecten parallel te laten lopen kan er tijdens het afkickproces ook rekening worden gehouden met het gedrag wat voortvloeit uit de stoornis. Denk aan een bipolaire stoornis, de wisselingen in iemands karakter hebben direct zijn weerslag op het afkicken. Door dit te weten kan er tijden geïntervenieerd worden.

Kortom, door de toename van aandacht voor het hele lichaam inclusief de geest bij een traject van afkicken wordt de slagingskans enorm verhoogd. Niet alleen tijdens het traject, maar ook na het traject kan er dan met de onderliggende oorzaak rekening worden gehouden. Er kunnen zelfs medicijnen voorgeschreven worden die het gedrag beïnvloeden, hier zal de verslaafde zeer veel baat bij hebben. Afkicken is meer dan stoppen met drugs, het is een levensveranderende fase!