Alexander Monro Ziekenhuis sluit zich aan bij landelijk AYA Zorgnetwerk

‘De levensfase van jongvolwassenen met kanker vraagt om specifieke ondersteuning’

Het Alexander Monro Ziekenhuis is vanaf heden aangesloten bij het landelijk AYA Zorgnetwerk. AYA staat voor ‘Adolescents and Young Adults’. AYA-zorg gaat uit van de vraag: ‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’ tijdens en ook na kanker. Het in borstkankerzorg gespecialiseerde ziekenhuis Alexander Monro Ziekenhuis voorziet hiermee in de behoefte aan integrale, leeftijdsspecifieke zorg van jongvolwassenen met kanker in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar.

Sissi Grosfeld, verpleegkundig specialist in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘De levensfase waarin jongvolwassenen met kanker zich bevinden vraagt om specifieke ondersteuning en begeleiding in combinatie met de beste medische zorg. In de praktijk verlenen we deze zorg al sinds de start voor veel jonge vrouwen, een grote groep van de patiënten in ons ziekenhuis. De stap naar het AYA Zorgnetwerk helpt bij het formaliseren en borgen van deze zorg. Een team collega’s is nu opgeleid om deze groep jongeren met kanker, optimaal te begeleiden. Hiermee hoopt het Alexander Monro Ziekenhuis deze groep jongvolwassenen te helpen om in hun kracht te staan en te ondersteunen in het behouden van de regie over het eigen leven.’

Mevrouw Oldeman (30): ‘Ik was nog maar net gestopt met het geven van borstvoeding, toen ik een knobbeltje in mijn borst voelde. Het bleek borstkanker te zijn. Ik heb behandelingen nodig maar met drie jonge kinderen bestaat mijn leven niet alleen uit ziek zijn. Met de persoonlijke benadering in het Alexander Monro Ziekenhuis is er aandacht voor alle bijkomende zaken die de ziekte met zich meebrengt in deze levensfase. Ik vind het fijn dat de zorgprofessionals hier rekening mee houden. Het Alexander Monro Ziekenhuis kijkt naar de mens achter de ziekte.’

Foto: AYA zorgteam Alexander Monro Ziekenhuis

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Bij 5 tot 10% is erfelijke aanleg de oorzaak. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis

Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis met landelijke toegang voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.