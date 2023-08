Healing of hacking: 69% van de Nederlanders riskeert hun gegevens te verliezen door technologie te gebruiken om hun geestelijke gezondheid te ondersteunen

77% van de mensen gebruikt onbeveiligde gratis apps voor geestelijke gezondheid om de meest gevoelige informatie op te slaan, zoals die over hun stemming, gedachten en gewoontes.

Cyberbeveiligingsbedrijf NordVPN ondervroeg bijna 13.000 mensen uit 13 landen om erachter te komen hoe mensen technologie gebruiken om hun geestelijke gezondheid te ondersteunen.

Wat ze ontdekten is dat 69% van de Nederlanders technologie gebruikt om hun emotionele gezondheid te ondersteunen. Bijna een derde (27%) van de Nederlanders doet dat door met zijn smartphone gegevens te verzamelen wat betreft slaap (19%), gezond eten (18%) en sporten (18%).

Uit onderzoek bleek echter ook dat 77% van de Nederlanders die apps voor geestelijke gezondheid gebruiken, gratis apps gebruiken. Deze gebruikers zijn zich niet bewust van de privacyschendingen van dergelijke apps en riskeren dat hun gevoelige informatie door vreemden wordt gezien.

“Uit ons onderzoek bleek dat meer dan de helft van de Nederlandse gebruikers van gezondheidsapps, gezondheidsinformatie aan de apps verstrekt, zoals bloeddruk, eetgewoonten, gewicht en medische aandoeningen. Dit omvat ook gegevens over geestelijke gezondheid, zoals die over stemmingen, gewoonten en zelfs gedachten. Het opslaan van deze gevoelige informatie in slecht beveiligde gratis apps brengt deze informatie in gevaar”, zegt Adrianus Warmenhoven, cybersecurity-expert bij NordVPN.

Een recent rapport ontdekte dat 90% van de apps voor geestelijke gezondheid niet voldeed aan de minimale privacynormen. Bovendien heeft de Amerikaanse Federal Trade Commission dit voorjaar het digitale gezondheidszorgplatform BetterHelp een boete van $ 7.8M opgelegd. De makers werden betrapt op het delen van privégegevens van gebruikers met derden, zoals marketingbedrijven en verzekeringsmaatschappijen.

“Het grootste probleem dat we zien, is dat slechts een derde van de respondenten in Nederland geeft om privacybeleid bij het kiezen van een app voor geestelijke gezondheid. Dit betekent dat de meeste gebruikers niet weten waar hun gegevens terecht kunnen komen of hoe deze tegen hen kunnen worden gebruikt”, zegt Warmenhoven.

Nederlanders gebruiken technologie veel om voor hun emotionele welzijn te zorgen

Uit het onderzoek blijkt dat 96% van de Nederlanders technologie gebruikt om tot rust te komen of te ontspannen, terwijl 69% van de Nederlanders hun gadgets gebruikt als hulpmiddelen voor geestelijke gezondheid.

Vijf op de tien Nederlanders luisteren dagelijks naar ontspannende muziek, terwijl drie op de tien communiceren met vrienden en familie via berichtenapps voor emotionele steun. Bovendien geeft 31% van de respondenten toe te lopen of te trainen tijdens het gebruik van fysieke gezondheidsapps.

Het onderzoek identificeerde verschillende populaire apps voor geestelijke en lichamelijke gezondheid die veel worden gebruikt in Nederland, waaronder Pedometer – stappenteller-app (19,1%), Basic Fit (8,9%), Strava: Run, Ride, Hike (8,5%) en MyFitnessPal: calorieteller (8%).

Mensen in Nederland prefereren lage prijzen boven de veiligheid van hun gegevens bij het kiezen van apps

Ondanks de groeiende bezorgdheid over gegevensprivacy, geeft het onderzoek aan dat 77% van de Nederlanders nog steeds gratis apps voor geestelijke gezondheid verkiest boven betaalde alternatieven. Dat een app gratis is hoeft niet directe een slecht teken te zijn, maar het zorgt er vaak wel voor dat gebruikers gevoelige persoonlijke gegevens uitwisselen om de service van de app te optimaliseren.

Wanneer deze informatie die wordt verkocht aan adverteerders en gegevensmakelaars onderwerpen bevat zoals vruchtbaarheid, psychische aandoeningen en seksuele geaardheid, is dit bijzonder zorgwekkend.

“Gegevens zoals deze kunnen worden gebruikt om gedetailleerde gebruikersprofielen te maken met gevoelige informatie die mogelijk kan worden gebruikt om iemand te discrimineren of uit te sluiten, bijvoorbeeld door hen verzekerings- of baankansen te ontzeggen op basis van hun fysieke of mentale gezondheid”, zegt Adrianus Warmenhoven.

Uit het onderzoek bleek dat mensen in Nederland, net als in de meeste andere landen, lage prijzen belangrijker vinden dan de veiligheid van hun data. Bij het selecteren van gezondheidsapps geven Nederlanders prioriteit aan gebruiksgemak, beschikbaarheid van een gratis abonnement en inhoud.

Helaas scoren beveiligingsfuncties, waaronder multifactorauthenticatie (MFA), app-ontwikkelaars en codering, lager in belang.

Hoe u veilig kunt blijven bij het gebruik van apps voor geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid is belangrijk, net als de privacy en veiligheid van de gegevens van gebruikers. Adrianus Warmenhoven, een cybersecurity-expert bij NordVPN, biedt eenvoudige tips voor alle mensen die apps gebruiken om hun emotionele gezondheid te ondersteunen:

Gebruik een wegwerp-e-mailadres bij het aanmelden. In dit geval kan de service uw e-mailadres niet gebruiken om uw identiteit te koppelen aan sociale mediaprofielen en andere services.

In dit geval kan de service uw e-mailadres niet gebruiken om uw identiteit te koppelen aan sociale mediaprofielen en andere services. Pas altijd de privacy-instellingen van de app aan voor maximale privacy. Meld u indien mogelijk af voor alle processen die betrekking hebben op het verzamelen van gegevens.



Meld u indien mogelijk af voor alle processen die betrekking hebben op het verzamelen van gegevens. Kies uw app voor geestelijke gezondheid zorgvuldig na het uitvoeren van goed onderzoek naar welke informatie deze verzamelt en de benadering van privacy. Lees altijd de algemene voorwaarden voordat u deze zelfzorgtools gebruikt.



na het uitvoeren van goed onderzoek naar welke informatie deze verzamelt en de benadering van privacy. Lees altijd de algemene voorwaarden voordat u deze zelfzorgtools gebruikt. Gebruik apps die u koopt bij officiële winkels of websites .



. Vermijd gratis apps van obscure bronnen. De meeste van dit soort apps verkopen gegevens aan derden, overspoelen u met advertenties of kunnen anderszins uw privacy in gevaar brengen.



De meeste van dit soort apps verkopen gegevens aan derden, overspoelen u met advertenties of kunnen anderszins uw privacy in gevaar brengen. Geef alleen de minimale hoeveelheid informatie op die de app vereist. Zorg ervoor dat alles wat u opgeeft cruciaal is om een app te laten werken.

Link naar volledig onderzoek: https://nordvpn.com/nl/research-lab/mental-health-study/

Methodologie

NordVPN gaf opdracht voor de enquête en Cint voerde deze uit in de meeste landen – alleen respondenten uit Zweden werden ondervraagd door Norstat. Er werden quota ingesteld op leeftijd, geslacht en woonplaats om een nationaal representatieve steekproef onder internetgebruikers te verkrijgen. In de meeste landen vond het onderzoek plaats tussen 15 mei en 26 mei 2023. In Maleisië werd het onderzoek uitgevoerd tussen 4 april en 19 april 2023. Het aantal respondenten per land was 1.000, met uitzondering van Spanje (800) en Zwitserland (900). Respondenten uit alle landen waren allemaal 18 jaar en ouder. Het enige land met een vaste leeftijdsgrens was Maleisië, waar alleen mensen van 18-64 jaar werden ondervraagd.

Over NordVPN



NordVPN is ’s werelds meest geavanceerde VPN-serviceprovider, gebruikt door miljoenen internetgebruikers wereldwijd. NordVPN biedt dubbele VPN-codering en Onion Over VPN en garandeert privacy zonder tracking. Een van de belangrijkste functies van het product is Threat Protection, dat schadelijke websites, malware tijdens downloads, trackers en advertenties blokkeert. NordVPN is zeer gebruiksvriendelijk, biedt een van de beste prijzen op de markt en heeft meer dan 5.000 servers in 60 landen wereldwijd. Voor meer informatie: nordvpn.com.

Bron: Nordvpn