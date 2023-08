Ontwerpwedstrijd De Toekomst van het Lichaam

Hoe ziet het lichaam van de toekomst eruit? Zijn we in 2053 cyborgs geworden? Zijn we allemaal uniek, of zien we er juist allemaal hetzelfde uit? Worden we veel ouder dan nu? Welke consequenties gaan die ingrepen hebben? Dat is het onderwerp van het STT-onderzoek naar de toekomst van het lichaam. Vanwege de unieke kijk die kunstenaars, wetenschappers en designers op het menselijk lichaam hebben, is in het kader van dit onderzoek een ontwerpwedstrijd gestart. Deadline: 1 september.



Deze wedstrijd biedt makers een unieke kans om bij te dragen aan het verkennen van de toekomst van het lichaam en de rol van technologie daarin. Met deze ontwerpwedstrijd willen we nieuwe ideeën en inzichten genereren over hoe we in 2053 met ons lichaam omgaan.



Door mee te doen maak je kans op een geldprijs van €1500,-. Het winnende ontwerp wordt tentoongesteld bij de Embassy of Health tijdens de Dutch Design Week van dit jaar. Een unieke kans voor deelnemers om hun werk aan een groot publiek te tonen en erkenning te krijgen binnen de designwereld.



“Door middel van deze wedstrijd creëren we een andere manier om toekomstscenario’s te ervaren; geen geschreven scenario’s, maar een landschap van de toekomst in ontwerpuitingen. Ik denk dat dat heel waardevol is.”



– Robin Bergman (Toekomstonderzoeker en initiator ontwerpwedstrijd)