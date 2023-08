Prestigieuze prijzen voor onderzoek naar communicatiegedrag in medische teams

In Nederland worden behandelplannen voor patiënten veelal besproken binnen medische multidisciplinaire teams, waar collectief behandeladviezen worden geformuleerd. Deze teams zouden erbij gebaat zijn meer tijd te nemen voor het bespreken van de achtergrondinformatie en problematiek van de patiënten, de zogenoemde initiële exploratiefase. Dit leidt tot meer focus in gesprekken en snellere besluitvorming. Hiermee kan de werkdruk onder medisch specialisten verminderen, evenals de kosten die met deze overleggen gepaard gaan. Dat blijkt uit prijswinnend nieuw onderzoek van organisatiepsycholoog Margo Janssens.

Het onderzoek geeft belangrijke nieuwe inzichten in communicatiegedrag en besluitvormingsprocessen binnen medische multidisciplinaire teams. Door tijdens multidisciplinaire overleggen tot op de milliseconde te analyseren wie wat zegt op welk moment in de tijd, kon Margo Janssens tot concrete handvatten komen om overleggen gerichter en efficiënter te laten verlopen en het collectieve besluitvormingsproces van medische teams te verbeteren.

Het onderzoek werd medegefinancierd door het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en is onderdeel van het WeCare programma, een samenwerkingsprogramma tussen onderzoekers van Tilburg University en het ETZ. Aan het onderzoek werkten onderzoekers vanuit verschillende faculteiten en disciplines van Tilburg University mee.

Prijswinnend onderzoek

Het verbeteren en betaalbaar houden van multidisciplinaire zorg in de medische sector is een van de hoofdonderzoeksthema’s van de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA). Dit onderzoek sluit hierbij aan en biedt belangrijke inzichten als het gaat om het effect van communicatiegedrag. Ook internationaal is het onderzoek niet onopgemerkt gebleven. Margo Janssens mocht twee prestigieuze prijzen in ontvangst nemen tijdens de Academy of Management Conference in Boston. De Academy of Management is de grootste en meest belangrijke professionele vereniging van onderzoekers op het gebied van management en organisatie.

Zij ontving een ‘certificate of recognition’ en ‘cash award’ van AUPHA (The Association of University Programs in Health Administration), samen met ‘award plaques’ van de Healthcare Management Divisie vanuit de Academy of Management. Deze prijzen worden toegekend aan papers die nieuwe inzichten bieden, rijke observaties doen en innovatieve methodologie gebruiken.

Multidisciplinaire samenwerking

Margo Janssens heeft net haar PhD traject afgerond binnen het departement Organisatiewetenschappen aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) en is een nieuwe functie binnen hetzelfde departement gestart als Universitair Docent. De award-winnende paper is deel van haar PhD dissertatie, die gebaseerd is op een samenwerkingsverband tussen Tilburg University (TiU) en ETZ (Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg) in samenwerking met prof. dr. Roger Leenders, dr. Nicoleta Meslec en dr. Alexander Schouten van Tilburg University en dr. Laurens Beerepoot (oncoloog) en Samantha Van der Bruggen (arts-assistent in opleiding) van het ETZ.

