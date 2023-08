TU Delft studententeam presenteert brein-gestuurd exoskelet dat zonder krukken kan bewegen

Vrijdag presenteerde TU Delft studententeam Project MARCH met een live demonstratie een nieuw prototype exoskelet, de MARCH VIII, in de Onderzeebootloods in Rotterdam. Koen van Zeeland, de bestuurder van het exoskelet, liet zien dat hij met het nieuwe exoskelet zonder krukken kan staan en lopen. Ook liet Koen, die een dwarslaesie heeft, zien dat hij het exoskelet kan starten en stoppen aangestuurd door zijn hersenen. Tenslotte zijn er diverse sensoren toegevoegd om het exoskelet een beter gevoel voor zijn omgeving te geven met een natuurlijker looppatroon als resultaat.

Staan zonder krukken

Tot nu toe was het altijd nodig om krukken te gebruiken tijdens het staan en lopen om balans te houden. Met het nieuwe exoskelet is het voor de gebruiker mogelijk om dit te doen zonder krukken. Dit betekent dat de gebruiker zijn handen kan gebruiken voor andere dingen dan balans houden. Koen kan nu bijvoorbeeld de hand vasthouden van zijn vriendin, koffie drinken of een bal gooien voor zijn hond. Deze verbetering heeft het studententeam kunnen realiseren door verbeterde mechanica en software.

Een robot besturen met je hersenen

Door verbeterde ruisonderdrukking is het Koen gelukt om ook te stoppen met lopen via EEG. De focus van het huidige team lag dit jaar dus op het onderdrukken van ruis in hersenactiviteit die gegenereerd werd tijdens het lopen. Deze ruis zorgt ervoor dat het lastig is om het exoskelet te stoppen tijdens het lopen door middel van EEG. Een belangrijke stap in het uiteindelijk volledig handsfree kunnen besturen van exoskeletten.

Na de introductie van EEG vorig jaar heeft het huidige team hard gewerkt om stappen vooruit te zetten met aansturing van het exoskelet door hersenen. Met de toepassing van EEG vorig jaar werd het mogelijk voor de gebruiker om te starten met lopen door er simpelweg aan te denken.

Een robot die voelt en loopt als een mens

Een van de belangrijkste nieuwe sensoren die toegevoegd zijn aan de MARCH VIII zijn de torque sensoren. Dit zorgt voor een natuurlijker looppatroon en houding van de piloot en daarmee voor meer bewegingsvrijheid. Zo loopt de MARCH VIII soepeler, natuurlijker en comfortabeler.

Deze sensoren zorgen ervoor dat het exoskelet de ondergrond beter ‘voelt’ tijdens het lopen. Iets wat mensen die geen exoskelet of rolstoel nodig hebben automatisch doen. Doordat het exoskelet nu kan voelen is het veel beter te controleren hoe het exoskelet loopt en contact met de grond maakt.

Van individuen naar één team

Teammanager Marilène Dortland blikt terug op afgelopen jaar: “Een jaar geleden begonnen we als 27 individuen aan een project waar we bij lange na nog niet genoeg kennis over hadden. Het is bizar om te zien hoe deze groep zich in maar één jaar tijd heeft gevormd naar het team dat er nu staat. Een team dat elkaars sterke en zwakke punten kent en daarmee een vorm van samenwerking heeft ontwikkeld waardoor we het eerste exoskelet in Nederland zijn dat gebalanceerd kan staan. Het is een fantastische ervaring geweest om met zo’n droom team samen te mogen werken.”

Over piloot Koen

Koen is de gebruiker van het exoskelet en heeft controle over de bewegingen die hij maakt. Wij noemen hem daarom de ‘piloot’ van het exoskelet. Het ontwikkelproces van Project MARCH is volledig gebaseerd op co-creatie. Hierbij staat de samenwerking tussen het team en de piloot centraal. Aan de hand van feedback van de piloot passen zij het ontwerp aan om zo tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen: een exoskelet dat gebruiksvriendelijk is voor dagelijks gebruik, gezondheid van gebruikers verbetert en bewegingsvrijheid vergroot.

Over Project MARCH

Project MARCH is een team van 27 studenten gelieerd aan de TU Delft, die zich een jaar lang vrijwillig fulltime inzetten om een exoskelet te ontwikkelen voor mensen met een dwarslaesie. Met dit exoskelet, een gemotoriseerd robotisch pak, kan iemand met een dwarslaesie weer opstaan en lopen. Het Project MARCH team wisselt elk academisch jaar, waarbij een nieuw team zich met een frisse blik inzet om een nieuw exoskelet te ontwerpen en te produceren. Dit is alweer het achtste team dat hiermee aan de slag gaat. De visie van Project MARCH is om met technologie de kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie te verbeteren. www.projectmarch.nl

Over de TU Delft Dream Hall

Ons Dream Team is gevestigd in de TU Delft Dream Hall. Deze plek biedt een professionele werkomgeving met verschillende productiefaciliteiten en begeleiding om essentiële vaardigheden te ontwikkelen, te ontdekken en toe te passen die nodig zijn voor de engineers van de toekomst.

Bron: TU Delft