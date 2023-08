Alle afdelingen in Rijnstate weer geopend na breuk waterleiding

De lekkage in het waterleidingsysteem van Rijnstate is gerepareerd. Inmiddels zijn alle betrokken afdelingen binnen de acute as, zoals de afdeling Spoed Eisende Hulp en de operatiekamers, weer volledig in gebruik. De patiëntenzorg is geen moment in gevaar geweest.

De oorzaak van de lekkage is een technisch mankement. ,,Ik ben blij dat we de situatie zo snel onder controle hebben gekregen,’’ zegt Hans Schoo bestuurder van Rijnstate. ,,Iedereen is weer veilig aan het werk en alle afdelingen draaien weer. Dank aan de veiligheidsregio, de brandweer, de politie en onze collega ziekenhuizen voor hun hulp. En uiteraard aan alle betrokken medewerkers van ons ziekenhuis.’’

