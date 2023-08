Griepvaccins Viatris binnenkort beschikbaar

De griepvaccins zullen vanaf begin september 2023 uitgeleverd worden aan de farmaceutische groothandels in Nederland.

Viatris heeft aangekondigd dat zij begin september de Nederlandse markt zal bevoorraden met haar griepvaccin ter voorbereiding op het griepseizoen 2023-24.

Voor je het weet staat de herfst voor de deur en is het weer tijd voor het griepseizoen. De beste manier om het risico op griep en de mogelijk ernstige complicaties ervan te verkleinen, is door je elk jaar te laten vaccineren1. Griepvaccinatie is vooral belangrijk voor kwetsbare mensen met een specifieke chronische medische aandoening (zoals hart- en longaandoeningen), mensen van 60 jaar en ouder, zwangere vrouwen en mensen die in de zorg werken2. Op basis van het advies van de gezondheidsraad beslist het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wie er gratis een griepprik aangeboden krijgt. Door jezelf te laten vaccineren tegen de griep, worden ook mensen in je omgeving beschermd3. Familie en vrienden van mensen die in de risicogroep vallen, kunnen de griep namelijk ook overdragen.

Griep

Het griepvirus is in het afgelopen griepseizoen terug van weg geweest. Griep was namelijk tijdens de twee jaar hiervoor door de coronapandemie nauwelijks aanwezig. Het Europese griepseizoen begon eerder dan in de vier voorgaande seizoenen: het aantal vastgestelde griepgevallen in de eerste 21 weken overtrof ruimschoots de meldingen in dezelfde periode van de voorgaande jaren. Daarnaast zien we een stijging in het aantal

ziekenhuisopnames als gevolg van de griep sinds het afgelopen najaar4,5,6. De griepepidemie duurde ook langer dan normaal, namelijk tot eind februari 2023. Er was sprake van een 5,2-voudige toename van het aantal vastgestelde griepgevallen in vergelijking met dezelfde periode van het seizoen 2021-20224.





Gezien de ervaringen van vorig seizoen is het nóg belangrijker om preventieve maatregelen te treffen om de kans op een mogelijk ernstige griepuitbraak te beperken.

De eerste stap om het risico op het krijgen van griep te verkleinen, is het tijdig leveren van de griepvaccins en daarmee de kwetsbare doelgroepen te vaccineren voor de aanvang van het griepseizoen.





“Vroegtijdige levering betekent klaar zijn voor het komende griepseizoen, wanneer het ook begint. Bij Viatris, hebben we de missie om mensen wereldwijd in staat te stellen gezonder te leven in elke levensfase. Daardoor blijven we ons inzetten om de markt te bevoorraden. Dit doen we bijvoorbeeld door nauw samen te werken met instellingen om de toegang tot ons griepvaccin te kunnen garanderen. Hiermee willen we kwetsbare mensen met specifieke chronische ziekten (zoals hart- en longziekten), mensen van 60 jaar en ouder, zwangere vrouwen en mensen die werkzaam zijn in de zorg beschermen tegen de griep”, aldus Jorge Puig de la Bellacasa (Country Manager Viatris Nederland).





Referenties:

Bron: Viatris