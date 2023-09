JBZ-patiënten pauzeren alcoholgebruik met hulp van IkPas

Met grote regelmaat behandelt Maag-, Darm- en Leverarts (MDL) Henk-Marijn de Jonge patiënten die kampen met gezondheidsklachten gerelateerd aan alcoholgebruik. Vaak kunnen deze klachten voorkomen worden door bewuster met alcohol om te gaan. Samen met IkPas (de organisatie achter Dry January) start het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een pilot waarbij patiënten hun alcoholgebruik één maand lang op pauze zetten om zo de voordelen van een (tijdelijke) alcoholpauze te ervaren.

Weinig alcohol drinken, gezond eten, niet roken, voldoende bewegen en genoeg ontspannen zijn belangrijk voor een gezonde leefstijl. Leefstijl speelt een rol bij het ontstaan en voorkomen van vele aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten, type 2 diabetes, geheugenverlies en kanker. Henk-Marijn de Jonge schat dat 20 tot 30 procent van alle patiënten die hij op de MDL-afdeling ziet, kampt met problematisch alcoholgebruik: “Daarnaast is 10 procent van het totale aantal ziekenhuisopnames gerelateerd aan alcoholproblemen. Het is belangrijk om iedereen bewust te maken van de effecten van alcohol om mogelijke gezondheidsproblemen te voorkomen.”

Speciaal IkPas-programma

Als eerste ziekenhuis in Nederland kunnen patiënten van het JBZ zich vrijwillig aanmelden voor een alcoholpauze bij IkPas, speciaal voor patiënten. Uniek aan dit programma is dat deelnemers twee keer per week een nieuwsbrief ontvangen. Hierin staan onder andere tips en interviews met zorgverleners uit het JBZ. Ook is er een forum en een database met alcoholvrije recepten om de alcoholpauze succesvol te voltooien.

Maag-, Darm,- en Leverarts Henk-Marijn de Jonge met een patiënt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Projectleider Alcoholproblematiek in het JBZ en onderzoeker Jacqueline Bisschop zegt: “In het JBZ proberen we met projecten en trainingen alcoholgebruik bespreekbaar te maken. Wanneer een patiënt extra ondersteuning nodig heeft, werken we samen met hulporganisaties in de regio om begeleiding te bieden.” Ze is blij met de samenwerking met IkPas: “IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. Een maand lang geen alcohol drinken om te kijken wat het met je doet. Je wordt je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken, je doorbreekt patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend. Veel IkPas-deelnemers ervaren, naast bewustwording, ook positieve lichamelijke veranderingen: ze voelen zich fitter en scherper en slapen beter.’

Kan ik deelnemen?

Momenteel is deze pilot toegankelijk voor alle poliklinische patiënten van de MDL-afdeling en het Leefstijlloket van het JBZ. IkPas voor patiënten van het JBZ is een nieuwe ontwikkeling. Aan deelnemers wordt daarom gevraagd om mee te doen aan een onderzoek om de effecten en ervaringen van de pilot mee te kunnen nemen voor de toekomst. Ben jij onder behandeling op de MDL-afdeling of het Leefstijlloket van het JBZ en wil je meer weten of direct deelnemen aan IkPas via het ziekenhuis? Bespreek dit dan met je behandelend arts of verpleegkundige en bekijk deze websitepagina. Ben je niet onder behandeling bij deze specialismen, maar wil je wel meedoen aan IkPas? Kijk dan op de IkPas website.

Bron: JBZ