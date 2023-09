Kan ChatGPT de medische diagnostiek verbeteren?

Kunnen AI-taalmodellen een rol spelen bij de ondersteuning van diagnostische processen in de gezondheidszorg? Artsen in opleiding bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben het diagnostische vermogen van AI-tekstgenerator ChatGPT onderzocht. De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift ‘Annals of Emergency Medicine’.

ChatGPT

De resultaten suggereren dat AI-taalmodellen in de toekomst mogelijk waardevolle ondersteuning kunnen bieden bij diagnostische processen in de gezondheidszorg. ChatGPT blijkt bij deze casussen net zo goed in staat om differentiële diagnoses op te stellen als medisch professionals. Zowel ChatGPT als de medisch specialisten hadden bij 80% van de casussen de juiste diagnose in de top 5 staan. Bij een aantal casussen had ChatGPT de juiste diagnose in de top 5 staan, welke door de artsen niet was overwogen. AI-taalmodellen kunnen artsen ondersteunen door hen op nieuwe of andere ideeën te brengen tijdens het diagnostisch proces.

Vervolgonderzoek

Het is essentieel om te benadrukken dat ChatGPT en andere taalmodellen geen medische hulpmiddelen zijn. Ze zijn niet bedoeld ter vervanging van medische professionals. Er moet verder worden onderzocht hoe taalmodellen mogelijk als ondersteunende tools ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld of AI-taalmodellen in de kliniek de snelheid en accuraatheid van diagnostiek kunnen verbeteren. Het is cruciaal dat er rekening wordt gehouden met privacywetgeving. Dit onderzoek heeft alleen plaatsgevonden op basis van anoniem retrospectief dossieronderzoek.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Hidde ten Berg (AIOS Spoedeisende Hulp) en Steef Kurstjens (AIOS Klinische chemie) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Bram van Ginneken van het Radboud umc. Betrokken afdelingen waren: Spoedeisende Hulp (SEH), Interne Geneeskunde en het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Lees het volledige artikel hier.

AIOS Klinische Chemie Steef Kurstjens en AIOS Spoedeisende Hulp Hidde ten Berg

Bron: JBZ