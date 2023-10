Nieuwe wegwijzer voor soa-testen: Soatestwijzer.nl

Soatestwijzer.nl is de nieuwe digitale wegwijzer voor soa-testen. Vanaf 10 oktober 2023 is de nieuwe site te raadplegen. Gebruikers ontvangen informatie en advies die op hun specifieke situatie is toegespitst: welke soa-testen zijn nu zinvol en bij welke zorgverleners kunnen zij het beste terecht.Soatestwijzer.nl verwijst naar de eigen huisarts, indien van toepassing naar het Centrum Seksuele Gezondheid van de GGD en naar vier private soa-zorgaanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria van Soa Aids Nederland. Met deze vernieuwde wegwijzer wil Soa Aids Nederland in een toenemende behoefte voorzien en nog meer mensen met een vraag over soa’s op een doeltreffende en begrijpelijke manier bereiken.

Snel advies

Soatestwijzer.nl vervangt een eerdere digitale versie, onder de naam van Soatest.advies.chat. In de afgelopen jaren is deze website uitgegroeid tot een belangrijke wegwijzer voor personen die overwegen zich op soa’s te laten testen. In 2022 verstrekte deze website in totaal 150.000 concrete adviezen. Om de vindbaarheid van de wegwijzer via online zoekmachines te verbeteren om nog meer mensen met een soa-vraag te bereiken, zijn de inhoud en techniek van de site volledig herzien. De adviezen en de vragenlijst zijn verbeterd, zodat gebruikers snel advies krijgen in eenvoudige taal. Soatestwijzer.nl is tweetalig, Nederlands en Engels.

Toename van soa’s onder jongeren

De meest recente soa-cijfers (juni 2023 – RIVM) laten opnieuw zien dat soa’s sterk toenemen, vooral onder jongeren tot 25 jaar. De overbelasting op de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD’en en de huisartsen neemt hierdoor nog verder toe. Groepen mensen met een verhoogd soa-risico die in aanmerking komen voor een test bij de GGD kunnen hierdoor minder snel of niet geholpen worden. Deze ontwikkelingen tonen aan dat goede informatie over mogelijkheden voor een soa-test, preventie en begeleiding bij het testen op soa’s noodzakelijk is.

Private soa-zorgaanbieders

De nieuwe website verwijst naar 4 private soa-(zelf)zorgaanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria en selectieprocedure van Soa Aids Nederland. Deze online zorgaanbieders zijn geselecteerd op het aanbieden van correcte informatie voorafgaand aan de test, het goed adviseren van de cliënten over de diagnostiek en op het aanbieden van nazorg, waaronder behandeling en partnerwaarschuwing. De betrouwbare soa-zorgaanbieders zijn: Soapoli-online.nl, Soapolinoord.nl, Soastudentarts.nl en Onedayclinic.nl.

Gebaseerd op medische richtlijnen

De adviezen van de Soatestwijzer.nl blijven gebaseerd op de medische richtlijnen (huisartsenrichtlijn, aangevuld met het LCI-draaiboek Soa-consult van RIVM en de landelijke PrEP-richtlijn).

Gebruikers van de nieuwe Soatestwijzer.nl kunnen hun vragen ook stellen aan een chatbot. De chatbot kan zorgvuldig antwoorden, want deze is samengesteld met de kennis van de Sense Infolijn van Soa Aids Nederland en GGD’en.

De herontwikkeling van Soatestwijzer.nl werd mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van de GGD’en, RIVM en het ministerie van VWS.

Bron: Soa Aids Nederland