Groot onderzoek van start voor aanpak van artrose op maat

Artrose is in 2040 waarschijnlijk de meest voorkomende chronische ziekte van Nederland. Op dit moment hebben bijna 1,5 miljoen mensen in ons land artrose. De aard en mate van de klachten kunnen verschillen, maar ze hebben altijd impact op het dagelijks leven. Bij iedereen verloopt artrose anders, wat vraagt om behandeling op maat. Om dat zo goed mogelijk te kunnen bieden, is inzicht nodig in de kenmerken van de persoon en het ziekteproces. Tot op heden ontbreekt dat inzicht. Maar daar gaat dankzij de gesubsidieerde onderzoeksinspanningen van een uniek samenwerkingsverband verandering in komen.



De onderzoekers van het Interdisciplinair Consortium voor Klinische Bewegingswetenschappen & Technologie (ICMS) starten in november met project TopTreat. Zij gaan de komende 5 jaar 500 mensen met artrose volgen en hun kenmerken uitgebreid in kaart brengen. Het doel hiervan is inzicht krijgen in wie voor welke behandeling in aanmerking komt. Want de diversiteit onder mensen met artrose is zo groot, dat een universele behandeling niet voor iedereen effectief is.

Precies meten en weten met uniek technologieplatform



Het is voor het eerst dat de verschillende verschijningsvormen van artrose met geavanceerde technologie worden gemeten en in een platform verzameld. Het is de bedoeling om uiterst nauwkeurig in kaart te brengen hoe mensen met artrose zich voelen, hoe zij bewegen, hoe hun ziekte zich ontwikkelt en welk medicijn het meest effectief is bij wie. Omdat zowel lichamelijke, psychologische als sociale factoren een rol spelen bij gezondheid, kijken de onderzoekers naar het gehele spectrum, van cel tot welzijn en voeren het onderzoek uit in samenspraak met de patiënten zelf. De inzichten uit het onderzoek maken het mogelijk om de behandeling optimaal af te stemmen op de persoon met artrose.

Belofte van verbetering



Het onderzoek omvat bestaande technologieën zoals ‘gewricht-op-een-chip’, nauwkeurige metingen van stofjes in het lichaam die een aanwijzing zijn voor de ziekte (biomarkers), analyses van beweging met sensoren, en het maken van computermodellen van gewrichtsbewegingen en belasting op kraakbeen. Hiermee beogen de onderzoekers specifieke kenmerken van mensen met artrose te begrijpen en vast te leggen. Op basis van deze inzichten kunnen behandelaars de meest kansrijke behandeling voor hun patiënt vaststellen.

Brede inclusie



Naast mensen met gevorderde artrose zullen ook twee groepen met verhoogd risico op artrosevorming deelnemen aan het onderzoek. Dit zijn met een kapotte of verwijderde meniscus of met een beenamputatie.

Samen verder in beweging



TopTreat is van groot belang voor de vooruitgang in de zorg voor mensen met artrose. Bovendien is de verwachting dat het project een technologieplatform ontwikkelt dat patentwaardig is en snel vertaald kan worden naar meer toepassingen in de gezondheidszorg. Met dit ambitieuze project richt ICMS zich op maximale klinische en maatschappelijke vooruitgang.

Over ICMS



Het Interdisciplinair Consortium voor Klinische Bewegingswetenschappen & Technologie (ICMS) is een uniek samenwerkingsverband tussen het RadboudUMC, Sint Maartenskliniek, Roessingh Research and Development en het TechMed Centrum van de Universiteit Twente. In TopTreat werken deze partners samen met ReumaNederland, de bedrijven ATRO Medical en Moveshelf, de Reumastichting Sint Maartenskliniek, de Twente Graduate School en het Nederlandse Ministerie van Defensie. Samen met financiering uit het topconsortium voor Kennis en Innovatie Hightech Systemen & Materialen gaat het om een project van ongeveer 4,8 miljoen euro.

Bron: Universiteit Twente en het TechMed Centrum