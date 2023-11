Eerste Nationale Dag van de Vrouwengezondheid

Op zaterdag 25 mei 2024 is de eerste Nationale Dag van de Vrouwengezondheid. Het is een initiatief van Stichting Voices for Women, die de stem laat horen van vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten. De vrouwen maken zich hard voor genderspecifieke medische zorg. Want er overlijden nog steeds onnodig vrouwen in ons land door een verkeerde diagnose.

Vrouwen staan zelf op

Het is de eerste keer dat er in Nederland een dag in het teken zal staan van vrouwengezondheid. En dat is hard nodig vindt initiatiefnemer en directeur van Voices for Women Mirjam Kaijer. “Nog steeds is onvoldoende bekend dat vrouwen anders ziek worden dan mannen. Terwijl 80% van alle patiënten met onverklaarde gezondheidsklachten vrouw is. Dat is schokkend”.

Verkeerde diagnoses

Op zaterdag 25 mei 2024 zullen vrouwen hun stem laten horen, hand in hand met zorgprofessionals, wetenschappers, patiëntenorganisaties en vrouwennetwerken. Het doel van de dag is elkaar ondersteunen, kennis verspreiden en het aanjagen van genderspecifieke zorg. Tijdens het event zijn er lezingen, worden er workshops gegeven en zullen er artiesten optreden. De presentatie is in handen van Bridget Maasland en Tanja Jess.

Het lichaam van de man is nog steeds de norm waar medische kennis in Nederland op is gebaseerd. Terwijl 60% van de vrouwen meer last hebben van bijwerkingen van medicijnen, hartinfarcten bij vrouwen regelmatig worden gemist, vrouwen 2 keer vaker de diagnose depressie of angststoornis krijgen en ruim 75% van de mensen met een auto-immuunziekte vrouw is.

Groot kennishiaat

“We hebben duizenden meldingen binnengekregen van vrouwen die al jarenlang op zoek zijn naar de juiste diagnose”, aldus Kaijer. “Er is een groot kennishiaat als het gaat om de gezondheid van het vrouwenlichaam. Ook artsen lopen hier tegenaan. Ze worden hiervoor verantwoordelijk gehouden terwijl het systeem verbeterd moet worden. Naast veel patiënten sluiten ook artsen zich steeds vaker aan bij onze stichting.”

Jaarlijks terugkerend event

De Nationale Dag van de Vrouwengezondheid zal een jaarlijks terugkerend, verbindend evenement worden. “Het is noodzakelijk en mogelijk het begin van een belangrijke kentering in de vrouwengeneeskunde”, zegt Mirjam Kaijer. “Wij gaan net zo lang door totdat elke vrouw de juiste medische zorg krijgt.”

Kijk voor meer informatie over de Nationale Dag van de Vrouwengezondheid op: https://voicesforwomen.nl