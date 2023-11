Diabetesmedicatie bijna 3 keer zo duur in 5 jaar tijd

De kosten voor diabetesmedicatie zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Zo betaalde iemand met diabetes type 2 vorig jaar gemiddeld 93,06 euro en in 2018 was dit ‘slechts’ 35,57 euro. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Zorginstituut Nederland. Ruim één miljoen Nederlanders hebben diabetes, waarvan de meesten in Drenthe wonen. Ruim 7 procent van de inwoners kampt daar met deze ziekte. In de gemeente Tiel is dat zelfs bij bijna één op de zes (15,3%) van de inwoners het geval.

De twee meest voorkomende vormen van diabetes zijn type 1 en type 2. Het grote verschil is dat type 1 aangeboren is en type 2 dat meestal niet is. Type 2 kan aan de genen liggen maar kan ook te maken hebben met de leefstijl. In Nederland zijn er ruim 1,1 miljoen mensen met diabetes, 90% hiervan heeft diabetes type 2. Als we kijken naar de vergoeding die verzekeraars betaalden aan de apotheken voor patiënten met type 2 diabetes, dan zien we een forse stijging. In 2018 kostte dit per gebruiker per jaar gemiddeld 35,57 euro en in 2022 liep dit op naar 93,06 euro. Dit komt neer op een stijging van 161,7%. De prijsstijging is gebaseerd op de 28 voorgeschreven medicijnen voor diabetes type 2.

Voor mensen met diabetes type 1 ziet dat beeld er anders uit. Zij hebben een behandeling met insuline nodig en de kosten voor dit injectiemiddel zijn over het algemeen juist in prijs afgenomen. De gemiddelde vergoeding voor alle typen insuline tezamen daalde per gebruiker met gemiddeld 14,13% tussen 2018 en 2022.

Kosten vallen onder het eigen risico

De medicijnen voor diabetes type 1 en type 2 worden vergoed door de basisverzekering. “Als je diabetes type 2 hebt, dan hoef je meestal geen insuline te spuiten, maar gebruik je in eerste instantie alleen medicijnen. Deze medicijnen worden vergoed, maar gaan helaas wel ten koste van je eigen risico. In sommige gevallen moet je voor jouw medicijnen ook een eigen bijdrage betalen, maar dat kan per verzekeraar verschillen. Let dus goed op de voorwaarden voordat je een verzekering vergelijkt of afsluit”, aldus Mirjam Prins, expert zorgverzekeringen bij Independer.

Meeste diabetici wonen in Drenthe en Limburg

Naar verhouding zijn de meeste diabetici in Drenthe woonachtig. In deze provincie heeft 7,4% van alle inwoners diabetes. Ook in Limburg (7,1%) en Groningen (6,8%) wonen naar verhouding veel mensen met diabetes type 1 en 2. Het percentage ligt juist het laagst in Utrecht (5,1%) en Noord-Holland (5,4%).

Benieuwd naar de trend in jouw regio? Bekijk hier de kaartjes.

Inwoners met suikerziekte: gemeentelijke uitschieters

Lokaal zijn de verschillen veel groter. Volgens de meest recente cijfers van Vektis wonen de meeste mensen met diabetes in Tiel. In deze Gelderse gemeente heeft maar liefst 15,3% van de inwoners suikerziekte. Ook in het Groningse Pekela en Stadskanaal ligt het percentage veel hoger dan elders in het land. De top 10 gemeenten met naar verhouding de meeste diabetici:

Tiel (Gelderland): 15,3% van de inwoners heeft diabetes Pekela (Groningen): 10% van de inwoners heeft diabetes Stadskanaal (Groningen): 9,7% van de inwoners heeft diabetes Kerkrade (Limburg): 9,2% van de inwoners heeft diabetes Westerwolde (Groningen): 9% van de inwoners heeft diabetes Brunssum (Limburg): 8,9% van de inwoners heeft diabetes Emmen (Drenthe): 8,9% van de inwoners heeft diabetes Midden-Groningen (Groningen): 8,8% van de inwoners heeft diabetes Veendam (Groningen): 8,7% van de inwoners heeft diabetes Landgraaf (Limburg): 8,5% van de inwoners heeft diabetes

In Oegstgeest ligt het percentage juist het laagst. In deze Zuid-Hollandse gemeente heeft ‘slechts’ 3,3% van de inwoners suikerziekte. Ook in Rozendaal, Bloemendaal, Teylingen en Midden-Delfland ligt het percentage een stuk lager dan in andere gemeenten (alle vier 3,6%).

Aanvullende diabetes zorg vaak extra verzekeren

Van de gemeenten met de meeste diabetici ligt de helft in de provincie Groningen. Dit zijn zowel mensen met type 1 als 2. “Diabetici hebben vaak ook vervelende problemen met hun voeten, zoals huid- en nagelproblemen. Een behandeling door een pedicure wordt niet standaard door de basisverzekering vergoed, daarvoor moet je eerst een voetonderzoek ondergaan. Ook de behandelingen bij een pedicure gaan ten koste van het eigen risico. Of je moet hiervoor aanvullend verzekerd zijn”, aldus zorgverzekering-expert Mirjam Prins van Independer.

Meer over de methodologie

Om de kosten voor diabetes medicatie te berekenen is gekeken naar basisvergoeding Zorgverzekeringswet voor de betreffende geneesmiddelen zoals weergegeven in de Meerjarentabel per ATC-code bij de GIPdatabank van het Nationaal Zorginstituut. Voor de classificatie is gebruikgemaakt van het Farmacotherapeutisch Kompas en ter controle op volledigheid en correcte classificatie is navraag gedaan bij Apotheek.nl.

Voor de berekening van kosten bij diabetes type 2 is gekeken naar de kosten van medicatie die enkel te koppelen is aan dit type diabetes. Indien medicatie ook voor bij een andere aandoening vergoed wordt dan is deze hier niet in opgenomen. Semaglutide is hierbij wel opgenomen omdat deze in 2022 nog niet vergoed werd bij obesitas.

Voor de berekening van het aantal inwoners met diabetes is gekeken naar de prevalentiecijfers van Nivel voor 2022 en dit is afgezet tegen de inwoners volgens het CBS voor 2022. Voor de regionale cijfers is gebruikgemaakt van de Vektis cijfers over 2021 Deze cijfers komen twee jaar na dato beschikbaar en zijn zodoende de meest recent beschikbare cijfers.