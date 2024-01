Heupfractuur bij ouderen: 50% overlijdt binnen een jaar

Het breken van een heup is een ernstige situatie, vooral voor oudere mensen. Volgens traumachirurg Detlef van der Velde, zoals gemeld in ANBO Magazine, overlijdt de helft van de ouderen met bestaande gezondheidsproblemen binnen een jaar na een heupbreuk, waarvan een derde zelfs binnen een maand.

In 2016 startte Van der Velde, werkzaam als traumachirurg in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht, een afdeling voor traumageriatrie, waar traumachirurgen en geriaters nauw samenwerken. Al twee decennia verzamelt hij gegevens van zijn patiënten om onderzoek te doen naar de zorg voor oudere personen met een gebroken heup. De cijfers liegen er niet om: de overlijdenscijfers na een heupbreuk zijn zorgwekkend. Ook het aantal heupbreuken is alarmerend hoog, met jaarlijks ongeveer 20.000 gevallen in Nederland, wat bijna 55 gevallen per dag betekent. Deze patiënten zijn bijna zonder uitzondering ouderen, waarbij de gemiddelde leeftijd van heupbreukpatiënten 84 jaar is.

Voor deze groep vormt een gebroken heup de meest voorkomende reden voor ziekenhuisopname. In de meeste gevallen ondergaan de patiënten direct een operatie, maar de vraag rijst of dit altijd de beste keuze is. Van der Velde benadrukt dat zijn patiënten vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen van wel of niet opereren. In de meeste gevallen hebben deze ouderen broze botten, en ze breken hun heup vaak tijdens een val vanuit een staande positie, wat meestal een teken van veroudering is. Dit wijst erop dat het lichaam niet langer in staat is om het eigen gewicht te dragen.

Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van ANBO, onderstreept het belang van valpreventie en stelt dat er nog veel verbetering mogelijk is. Ze benadrukt dat valpartijen vaker voorkomen bij minder fitte mensen en benadrukt het belang van blijven bewegen en spiertraining om het risico op vallen te verminderen en de algehele conditie te verbeteren.

Heupfractuur en shared decision making

Daarnaast wijst Van der Velde op de kwestie van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van sterven. Ongeveer 30 procent van zijn patiënten is door cognitieve achteruitgang niet in staat om beslissingen te nemen. In dergelijke gevallen moeten familieleden beslissen over een mogelijke operatie. Het belang van ‘shared decision making’ wordt benadrukt, maar dit wordt bemoeilijkt als de familie niet op de hoogte is van de wensen van de patiënt. Het benadrukt de noodzaak voor mensen om vooraf na te denken over hun wensen met betrekking tot medische ingrepen en deze met dierbaren te bespreken.

Bron: ANBO – PCOB