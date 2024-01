Parksinson is de snelstgroeiende hersenziekte ter wereld

ParkinsonNL lanceert haar fondsenwervende campagne ‘Parkinson wacht niet. Doneer nu en stop parkinson’. Met deze campagne wil ParkinsonNL de urgentie van de ziekte en het belang van onderzoek benadrukken. En dat is hard nodig! Want het aantal mensen met de ziekte van Parkinson groeit enorm; parkinson is op dit moment de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens voorgoed ingrijpend verandert. Via radio, bannering, social en print is de campagne in december 2023 en januari 2024 worden uitgerold.

De cijfers liegen niet!

De ziekte van Parkinson is de snelstgroeiende neurologische aandoening van dit moment. En treft jong en oud. Prof. dr. Bas Bloem (neuroloog en ambassadeur van ParkinsonNL) spreekt in zijn boek De Parkinsonpandemie zelfs van een pandemie. ‘Om je een idee te geven: in de afgelopen tien jaar is het aantal Amerikanen met de ziekte met 35 procent toegenomen. En in Europa zagen we in de afgelopen twintig jaar een stijging van 25 procent. Als we niets doen zal het aantal mensen met parkinson zelfs verdubbelen (periode 2015-2040)’!Naast vergrijzing, groeit het aantal mensen met parkinson vooral in landen met veel industrie, zoals Nederland. Er zijn sterke aanwijzingen dat de groei een relatie heeft met vervuilende stoffen in onze omgeving, zoals pesticiden.



Parkinson stoppen begint bij onderzoek



Parkinson is een progressieve en ongeneeslijke ziekte. Ook is het nog niet mogelijk om het ziekteproces te vertragen. Wel zorgt de juiste behandeling voor minder klachten. Via wetenschappelijk onderzoek wil ParkinsonNL de kennis en het inzicht vergroten om zo mensen met parkinson te voorzien van de beste zorg en behandeling en uiteindelijk de ziekte te genezen en te voorkomen.

Bron: ParkinsonNL