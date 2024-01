Vervolgonderzoek heruitgifte medicatie om medicijnverspilling te voorkomen

Jaarlijks wordt er voor 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen weggegooid in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die veranderen van medicijn, vanwege bijwerkingen, genezing of ineffectiviteit. Dit leidt niet alleen tot een financiële verspilling, maar ook tot onnodig gebruik van grondstoffen, uitstoot van CO2 en andere vormen van milieubelasting. De apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) neemt daarom wederom deel aan een studie van het Radboudumc om medicatieverspilling tegen te gaan.

Medicijnverspilling

De originele ROAD studie startte in 2020 in vier ziekenhuizen, waaronder het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Daaruit bleek dat heruitgifte van medicijnen miljoenen euro’s per jaar kan besparen. Nu krijgt deze studie een vervolg genaamd ROAD 2.0. Naast de vier ziekenhuizen die al deelnamen aan de eerdere ROAD studie zullen nu tien extra ziekenhuizen mee gaan doen. ‘Wij zijn ontzettend blij dat het JBZ weer meedoet aan de ROAD-studie 2.0. Het is voor ons erg belangrijk om op deze manier bij te dragen aan duurzamere gezondheidszorg en om de kosten van geneesmiddelen te verlagen.’, vertelt apotheker Thijs Balk.

De studie richt zich op het heruitgave van antikanker medicijnen tot eind 2024. Patiënten die antikanker medicijnen gebruiken houden soms medicatie over. Bijvoorbeeld na stoppen van behandeling door bijwerkingen of het wisselen van medicijnen. Momenteel worden deze dure, ongebruikte medicijnen weggegooid. Om deze verspilling tegen te gaan kan de apotheek de ongeopende medicijnen na controle van de kwaliteit opnieuw aan een andere patiënt geven. Wij hopen hiermee medicijnverspilling verminderen.

Kwaliteit en veiligheid gegarandeerd

De kwaliteit van de teruggebrachte medicijnen wordt gecontroleerd. De apotheek kijkt of de verpakking afgesloten ingeleverd is, of het medicijn nog houdbaar is en of specifieke medicijnen op de juiste temperatuur is bewaard. Alleen medicijnen die van goede kwaliteit zijn worden aan een andere patiënt die ook aan het onderzoek meedoet gegeven.

Als patiënt deelnemen aan het onderzoek

Deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig. Alleen patiënten die antikanker medicijnen gebruiken komen in aanmerking voor het onderzoek. Alle patiënten die deel kunnen nemen, ontvangen in januari 2024 een bericht met uitleg over het onderzoek en een toestemmingsverzoek. Wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit bericht is samengesteld met informatie en quotes gedeeld door het Radboudumc. De ROAD 2.0 studie staat onder leiding van dit ziekenhuis.

Apotheek Jeroen Bosch Ziekenhuis

Bron: JBZ