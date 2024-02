Niet gecategoriseerd

Kennis delen: minder ingrijpende bypass voor patiënt in steeds meer ziekenhuizen

Wie één of meerdere omleidingen aan zijn hart krijgt, wist lange tijd één ding zeker: de chirurg moet het borstbeen openen om dit te kunnen doen. Maar sinds drie jaar gebeurt dat in het Catharina Ziekenhuis via een kijkoperatie. Als het aan chirurg Ferdi Akca ligt, dan volgt de rest van Nederland in rap tempo.

De cardiothoracaal chirurg ontvangt sinds kort met enige regelmaat collega-specialisten om deze innovatie te onderwijzen, zodat deze techniek zich uitbreidt over Nederland en het buitenland. Deze ingreep, genaamd EndoCAB, behelst het maken van een kleine incisie tussen de ribben om op een kloppend hart de omleidingen aan te brengen. Akca heeft dit inmiddels honderden keren gedaan.

Met mooie resultaten tot gevolg. “Het gaat veel verder dan het cosmetische voordeel van een kleiner litteken. Patiënten herstellen sneller dan bij een klassieke bypassoperatie, hebben minder bloedverlies en de opnameduur is korter. Niet zes a zeven dagen, maar drie.”

Missie: binnen vijf jaar in heel Nederland



Collega’s uit Groningen hebben de training inmiddels achter de rug en gaan als tweede ziekenhuis in Nederland de EndoCAB-operatie uitvoeren. “Maar mijn missie is dat dit binnen vijf jaar in elk hartchirurgisch centrum in Nederland gebeurt”, aldus Akca. “En dat moet ook kunnen, want ziekenhuizen hebben alle materialen voor deze innovatieve techniek al op de plank liggen. In feite worden verschillende bestaande technieken gecombineerd tot de nieuwe kijkoperatie. Mijn collega’s hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, want wij hebben na honderden van deze ingrepen genoeg wetenschappelijke data en protocollen om te delen. Ze zijn allemaal welkom bij ons, ook collega’s uit het buitenland waar dit eveneens niet of nauwelijks gedaan wordt.”

Akca heeft in samenwerking met Medtronic, ’s werelds grootste bedrijf dat in medische technologie gespecialiseerd is, een trainingsprogramma opgezet om de kennis van het Catharina Ziekenhuis te delen. “In Nederland voeren we de klassieke operatie – via het borstbeen – al op een hoog niveau uit, maar het maken van omleidingen kan mijn inziens zo op een nóg betere manier. Het is beter voor de patiënt, omdat de ingreep minder ingrijpend is voor het lichaam. Én het is beter voor de gezondsheidszorg, omdat het een goedkopere ingreep is en het zorgt voor minder lange opnameduur.”

Er is al veel interesse vanuit andere ziekenhuizen. En de vraag vanuit hartpatiënten neemt ook toe, nu EndoCAB steeds bekender wordt.





Ook in andere opzichten grote voordelen



Ronald Lans van Medtronic wordt heel erg blij van deze ontwikkeling. “Medtronic heeft aan de wieg gestaan van deze technologie. Met de simulatoren in het trainingscentrum kunnen we enorm veel cases – inclusief complicaties – heel realistisch nabootsen. Dit is voor ons een kroon op ons werk, beter g ezegd onze samenwerking met het Catharina Ziekenhuis. Dat is sinds jaar en dag hét centrum op het gebied van bypassoperaties op een kloppend hart. Het is mooi dat die kennis nu op grote schaal wordt overgedragen. Opereren via een kijkoperatie met een kleine incisie wordt simpelweg de toekomst voor bypass-chirurgie, klepreparaties, klepvervangingen en chirurgische behandeling van ritmestoornissen.”

Lans ziet ook op de lange termijn in andere opzichten grote voordelen. “Met dit partnership tussen Medtronic en het Catharina Ziekenhuis kan simulatietraining als vorm van onderwijs steeds verder doorontwikkeld worden. Zo komen nieuwe en ‘slimmere’ ingrepen steeds sneller voor veel patiënten beschikbaar. Simulatietraining begeleid door ervaren trainers gaat een steeds prominentere rol spelen in educatie. Voor ons als Medtronic is het ook een doel om deze vorm van onderwijs en training steeds verder uit te breiden.”

Volgens Akca is deze samenwerking cruciaal voor het uitbreiden van deze belangrijke innovatie op het gebied van bypassoperaties. “Door bewustwording en juiste training kunnen veel patiënten baat hebben bij deze nieuwe techniek. In Nederland én Europa.”

Cardiothoracaal chirurg Ferdi Akca (tweede van links) met Catharina-collega Joost ter Woorst links van hem. Ronald Lans, Silvia Scalia en Filippo Malgrati van Medtronic luisteren aandachtig naar zijn uitleg over de EndoCAB-operatie. Foto Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

Bron: Catharina Ziekenhuis