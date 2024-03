Start wetenschappelijk onderzoek naar pijnbestrijding voor vrouwen met endometriose

Deze maand start een studie naar het effect van esketamine – een medicijn met een pijnstillende, ontstekingsremmende en antidepressieve werking – op de chronische pijn die vaak voorkomt bij vrouwen met endometriose. Zesenvijftig vrouwen die lijden aan deze aandoening doen mee aan het wetenschappelijk onderzoek dat is opgezet door de Nederlandse Endometriose Kliniek (NEK) in samenwerking met het Reinier de Graaf ziekenhuis en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Doel van het onderzoek is om de zorg voor vrouwen met endometriose en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Bijna een half miljoen vrouwen in Nederland lijden aan endometriose. Het is een chronische aandoening waarbij weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt, zich ook buiten de baarmoeder bevindt. Dit veroorzaakt vaak ontstekingen, verklevingen, chronische pijn, vruchtbaarheidsproblematiek en gaat vaak gepaard met depressieve klachten. Om hen de juiste zorg te kunnen bieden wanneer bestaande behandelopties tekort schieten, onderzoeken artsen de werking van esketamine op chronische pijnklachten. Esketamine lijkt op ketamine, maar werkt beter tegen pijnklachten. Het pijnstillende effect kan na een eenmalige infusie weken aanhouden.

Onderzoek

In de wetenschapsagenda van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is het effect van behandeling met esketamine bij chronische bekkenpijn onlangs als kennishiaat benoemd. “Deze studie moet duidelijkheid bieden”, zegt gynaecoloog Mathijs Blikkendaal van de NEK die het onderzoek leidt: “Vanuit de afdelingen anesthesie van het LUMC en het Reinier de Graaf is veel ervaring met de toediening van esketamine-infusies bij andere oorzaken van chronische pijn. Daarom weten we dat dit middel veilig is, mits het wordt gegeven in een gecontroleerde setting. Dit is de eerste klinische studie die het effect van esketamine bij vrouwen met endometriose onderzoekt. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 56 endometriosepatiënten met chronische pijn, die gerandomiseerd worden in twee groepen. De ene helft krijgt esketamine gedurende 8 uur via het infuus toegediend, de andere helft krijg een placebo.”

Impact endometriose

Celine (27) lijdt aan endometriose en is onder behandeling bij de Nederlandse Endometriose Kliniek: “De impact van endometriose op mijn leven is groot. Jarenlang had ik extreme menstruatiepijn en dacht dat dit normaal was. Maar ik was er elke maand zo ziek van dat ik uiteindelijk in het dagelijks leven amper kon functioneren. Het duurde jaren voordat de juiste diagnose werd gesteld. Ik ben in 2023 door een gespecialiseerd team van de NEK met succes geopereerd. Het gaat nu veel beter met mij en ik ben blij dat er eindelijk meer wetenschappelijk onderzoek komt naar deze ziekte. Ik hoop dat er met het onderzoek naar pijnbestrijding meer vrouwen geholpen kunnen worden zodat zij in het dagelijks leven beter kunnen functioneren.”

v.l.n.r. dr. Mathijs Blikkendaal (gynaecoloog NEK), Arts-onderzoeker Rozemarijn de Koning (NEK/LUMC), dr. Dries Twijnstra (gynaecoloog LUMC).

Samenwerking

De NEK en het Renier de Graaf ziekenhuis zetten zich in voor de beste topklinische endometriosezorg in de regio Delft en Nederland. Binnen het expertisecentrum wordt innovatieve endometriosezorg geboden in een multidisciplinair team samen met zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines van Reinier de Graaf, zoals urologie en GE-chirurgie. Ook wordt continu geïnvesteerd in het verder verbeteren van endometriosezorg door het doen van onderzoek, onder andere in samenwerking met de afdeling gynaecologie van het LUMC.

Bron: RdGG