Moeders van Morgen Lareb lanceert de MediMama app

Moeders van Morgen Lareb lanceert de MediMama app. In de MediMama app kan je makkelijk en snel informatie vinden over de veiligheid van zelfzorgmiddelen tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. In de app staan bijna 200 verschillende middelen, zoals paracetamol, maagzuurremmers en neussprays. Vanaf Moederdag is de app gratis te downloaden.

Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven kunnen de MediMama app gebruiken om op te

zoeken of ze een zelfzorgmiddel wel of beter niet kunnen gebruiken.

Controleer direct of een medicijn veilig gebruikt kan worden;

Vind veilige alternatieven voor medicijnen;

Ontvang algemene adviezen voor jouw klachten.



De MediMama app



In de MediMama app kan je zoeken naar specifieke medicijnen of merken, maar ook naar groepen

van medicijnen. De app geeft duidelijke, overzichtelijke, bondige informatie over de veiligheid. Ook

handzaam als je voor het schap in de drogist staat. Daarnaast geeft de app algemene adviezen die

kunnen helpen bij het verminderen van klachten voordat je start met medicijnen, of als aanvulling

hierop. Voor meer informatie verwijst de app naar de Moeders van Morgen kennisbank

(www.lareb.nl/mvm-kennis). De app geeft geen medisch advies. Bij twijfel of blijvende klachten

wordt geadviseerd om altijd contact op te nemen met de arts, apotheker of verloskundige voor

persoonlijk advies.



Moeders van Morgen Lareb is het kenniscentrum voor medicijngebruik bij een kinderwens, tijdens

de zwangerschap en in de borstvoedingsperiode. Het is belangrijk dat vrouwen zichzelf goed kunnen

informeren voordat ze een middel willen gebruiken. Zeker voor vrij verkrijgbare medicijnen, waar

een zorgverlener niet altijd bij betrokken is. Daarom hebben wij de MediMama app ontwikkeld. Bij

het ontwikkelen en testen van de app waren veel zwangere en pas bevallen vrouwen betrokken.

De app is tot stand gekomen in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van

Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en het

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). De ontwikkeling van de MediMama app is gefinancierd

door ZonMw.



Download de MediMama app nu gratis in de Google Play Store of in de Appstore.

Bron: Lareb