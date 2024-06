De Slimme Revolutie in de Gezondheidszorg

De zorg staat voor een revolutie. Pijnbestrijding met virtual reality, technologie om de groeiende zorgvraag aan te kunnen, en verpleging op afstand zijn slechts enkele voorbeelden van de innovaties die besproken worden tijdens HLTH Europe. Dit toonaangevende zorginnovatiecongres, oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, maakt voor het eerst zijn opwachting in Europa en vindt van 17 tot en met 20 juni plaats in de RAI Amsterdam.

HLTH, het meest vernieuwende zorginnovatiecongres van de Verenigde Staten, komt voor het eerst naar Europa. Zorgprofessionals, bedrijven en onderzoekers buigen zich van 17 tot en met 20 juni in RAI Amsterdam over de vraag hoe je technologie kunt gebruiken om de zorg slimmer te maken. Klik op de foto om het rechtenvrije beeld in hoge resolutie te downloaden.

De Europese gezondheidszorg kampt met tal van uitdagingen: een vergrijzende bevolking, tekorten aan zorgmedewerkers, en een toenemend aantal chronische aandoeningen. Tijdens HLTH Europe staan seminars, lezingen, workshops en een-op-een meetings in het teken van hoe technologie kan bijdragen aan een efficiëntere en betere zorg.

Complexe Zorgvraagstukken

“Nederland speelt wereldwijd een leidende rol op het gebied van technische innovaties in de zorg”, zegt Katy Fryatt, directeur HLTH Europe. Ze ziet Amsterdam als een cruciaal knooppunt voor medische innovaties dankzij de sterke logistiek en infrastructuur. “Amsterdam herbergt grote organisaties in de medische technologie, ambitieuze startups, het grootste universitair medisch centrum van Nederland, en talrijke kennisinstellingen. Bovendien is de stad centraal gelegen in Europa, met een venue van wereldklasse. We zijn verheugd om het Europese ecosysteem van de gezondheidszorg hier samen te brengen en bezoekers te laten zien welke revolutie onze sector te wachten staat. Dankzij big data, kunstmatige intelligentie en andere technologische innovaties wordt de zorg beter, toegankelijker en betaalbaarder.”

Chirurg en hoogleraar Digital Health Marlies Schijven benadrukt ook het belang van een Europees perspectief op zorginnovaties. “Wat in Amerika kan, is niet altijd mogelijk bij ons. En vice versa. Daarom is het zo belangrijk dat dit congres nu naar Europa is gekomen.”

‘Raakt Ons Allemaal’

Schijven zag bij eerdere edities van HLTH in Amerika dat ontmoetingen tussen zorgprofessionals en de industrie leidden tot nieuwe onderzoeken, startups, en innovaties. “Dit congres raakt ons allemaal”, benadrukt ze. “Het raakt de zorgmedewerkers, de patiënten, het onderwijs. We moeten samen ontdekken hoe we de complexe zorgvraagstukken van deze tijd aanpakken. Samen kunnen we de zorg slimmer maken en nadenken over hoe we omgaan met tekorten, nieuwe kansen, technologie en AI.”

Samenwerken voor de Toekomst

Zorgprofessionals, het bedrijfsleven en overheden komen samen op HLTH Europe. Tijdens het vierdaagse evenement presenteert Philips de Future Health Index 2024, een grootschalig onderzoek onder zorgbestuurders over trends en ontwikkelingen in de sector. Daarnaast geeft Gert-Jan Oskam een indrukwekkende presentatie. Deze Nederlander, die door een dwarslaesie verlamd was vanaf de nek, kreeg als eerste ter wereld implantaten op zijn schedel die signalen naar zijn ruggenmerg sturen, waardoor hij nu weer zelfstandig kan staan en stukjes kan lopen.

Over HLTH

HLTH is in enkele jaren uitgegroeid tot het belangrijkste evenement in Amerika voor innovatie in de gezondheidszorg. De evenementen trekken meer dan tienduizend bezoekers, duizenden CEO’s en ruim duizend startups. Na het succes in de VS komt HLTH nu voor het eerst naar Europa. HLTH Europe vindt plaats van 17 tot en met 20 juni in het RAI Amsterdam Convention Centre.

Over RAI Amsterdam

RAI Amsterdam is een internationale event- en congresorganisatie. Sinds 1893 brengt RAI Amsterdam mensen samen en inspireert ze door betekenisvolle ontmoetingen te organiseren en te faciliteren. Of het nu gaat om een publieksevenement, een groot congres, een internationale vakbeurs, een dance-event of een theatervoorstelling. In 2023 wisten ruim 1,5 miljoen bezoekers hun weg naar RAI Amsterdam te vinden, die jaarlijks circa 200 miljoen euro besteden in de stad aan hotelovernachtingen, taxi’s, openbaar vervoer, horeca en winkels.