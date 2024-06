Alexander Monro Ziekenhuis en TBWA\NEBOKO winnen met Borstkanker Alfabet prestigieuze award tijdens Cannes Lions Festival

Array

Het Alexander Monro Ziekenhuis en TBWA\NEBOKO hebben een Bronzen Leeuw gewonnen tijdens het prestigieuze, internationale ‘Cannes Lions’ festival in Cannes met het Borstkanker Alfabet. Het Borstkanker Alfabet is onderdeel van de campagne ‘Ken je borsten’ en brengt op een heldere en aansprekende manier 26 symptomen en factoren in beeld met betrekking tot borstkanker om de awareness rondom vroege ontdekking van deze ziekte te vergroten.

Tijdens het Cannes Lions festival worden de beste campagnes en reclames wereldwijd bekroond met een gouden, zilveren of bronzen leeuw. Om kans te maken op een van deze felbegeerde awards moet je eerst een nominatie in de wacht slepen. ‘De kans dat je wordt genomineerd is zo ontzettend klein dat we al ongekend trots waren toen bleek dat het Borstkanker Alfabet in drie categorieën was genomineerd uit de ruim 26.000 inzendingen. Dat je vervolgens ook nog een bronzen award wint is uitzonderlijk, belangrijk en fantastisch. Het grote doel van de mooie samenwerking tussen TBWA\NEBOKO en het Alexander Monro Ziekenhuis met het Borstkanker Alfabet is natuurlijk het vergroten van de awareness rondom de vroege symptomen van borstkanker. Vroege herkenning redt levens. Zo lang er nog ruim 3.000 vrouwen overlijden aan deze ziekte per jaar in Nederland, dat zijn er gemiddeld 9 per dag, blijft het belangrijk om kennis over vroege herkenning te verspreiden. Het winnen van deze grote award draagt hieraan bij en geeft deze awareness en de urgentie van vroegdetectie een boost’, aldus Marjolein de Jong, bestuurder van het in borst(kanker)zorg gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis.

TBWA\NEBOKO en het Alexander Monro Ziekenhuis werkten voor het Borstkanker Alfabet samen met Ovide Agency, EssenceMediacom en de Stichting Breast Care Foundation. Recent viel het Borstkanker Alfabet ook meerdere keren in de prijzen tijdens de uitreikingen van de ADCN (The Dutch Creativity) awards en de SAN Accent (Stichting Adverteerdersjury Nederland) awards. ‘Met elkaar hebben we de awareness met betrekking tot vroegdetectie van borstkanker verder vergroot. Maar we zijn er nog lang niet. Nog steeds kent 84% van de vrouwen de 12 meest voorkomende symptomen van borstkanker niet en is bovendien niet op de hoogte van het feit dat je de meeste symptomen kunt zien aan je borsten en niet altijd kunt voelen. Daarbij checkt ruim 1 op de 5 vrouwen haar borsten überhaupt niet. We hebben dus nog een flinke weg te gaan’, geeft De Jong aan.

Over borstkanker

Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 18.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 130 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er gemiddeld 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis

Het AMZ is hét landelijke en voor iedereen toegankelijke gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek. Het Alexander Monro Ziekenhuis kenmerkt zich door: Snel duidelijkheid, gespecialiseerde excellente borst(kanker)zorg, expert in second opinions, persoonlijke aandacht en gastvrijheid en focus op kwaliteit van leven.